Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 8 ноября 2020: на помощь врачам пришли ординаторы медицинских вузов и студенты Владимирского медколледжа

фото департамента здравоохранения

Во Владимирской области за сутки - 113 новых случаев заражения коронавирусом. Вот как распределились новые случаи по районам:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 14 сл. в Муромском,

- 13 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 9 сл. в Ковровском,

- по 8 сл. в Александровском и Гороховецком,

- по 7 сл. в Вязниковском и Петушинском,

- 5 сл. в Кольчугинском,

- по 4 сл. в Суздальском и Камешковском,

- по 3 сл. в Собинском, Юрьев-Польском и Селивановском,

- по 2 сл. в г. Радужный и Меленковском районе,

- 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 457 случаев заболевания (1902 сл. в г. Владимире, 1509 сл. в Гусь-Хрустальном, 1197 сл. о. Муром, 857 сл. в Петушинском, 868 сл. в Ковровском, 784 сл. в Александровском, 512 сл. в Вязниковском, 436 сл. в Собинском, 442 сл. в Юрьев-Польском, 346 сл. в Кольчугинском, 260 сл. в Суздальском, 254 сл. в Меленковском, 234 сл. в Селивановском, 222 сл. в Гороховецком, 196 сл. в Судогодском, 168 сл. в Камешковском, 159 сл. в Киржачском, 111 сл. в г. Радужном).

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Регион испытывает дефицит кадров в больницах. Поэтому на помощь врачам, которые работают в инфекционных госпиталях и службе скорой помощи, пришли ординаторы медицинских вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иванова и Рязани, а также студенты Владимирского базового медицинского колледжа.

- Студенты медицинских вузов работают в должности врача-стажера, врача приемного отделения и фельдшера скорой медицинской помощи. Пока в больницах трудятся 9 дипломированных врачей, но в перспективе это число может увеличиться, - рассказали в департаменте здравоохранения.

Ординатор первого года обучения Приволжского медуниверситета по специальности «Рентгенология» Арсений Сорокин устроился в конце прошлого месяца в Муромскую городскую больницу №3. Ординаторы Рязанского государственного медицинского университета Богдан Индрачук и Анна Гудкова работают в «красной зоне» Центральной городской больницы города Коврова.

Кроме медучреждений Коврова и Мурома ординаторы трудоустроились в инфекционные госпитали Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира, Городской больницы №6 города Владимира, Гусь-Хрустальной городской больницы и на владимирскую станцию скорой медицинской помощи.

К слову, ординаторы не единственные, кто сейчас помогает медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. К этой работе подключились и студенты Владимирского базового медицинского колледжа. Сейчас в ковидных госпиталях трудятся 64 студента: 18 ребят – студенты очного отделения, остальные обучаются на вечернем отделении.