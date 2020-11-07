Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 7 ноября 2020: вице-губернатор Сергей Шевченко заболел Covid-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 5 ноября 2020 года
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий
Сергей Шевченко. Фото предоставлено АВО.

Сергей Шевченко. Фото предоставлено АВО.

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (20 сл. в г. Владимире, 13 сл. в Муромском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Ковровском, 7 сл. в Камешковском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Суздальском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 344 случая заболевания (1882 сл. в г. Владимире, 1496 сл. в Гусь-Хрустальном, 1183 сл. о. Муром, 850 сл. в Петушинском, 859 сл. в Ковровском, 776 сл. в Александровском, 505 сл. в Вязниковском, 433 сл. в Собинском, 439 сл. в Юрьев-Польском, 341 сл. в Кольчугинском, 252 сл. в Меленковском, 256 сл. в Суздальском, 231 сл. в Селивановском, 214 сл. в Гороховецком, 195 сл. в Судогодском, 164 сл. в Камешковском, 159 сл. в Киржачском, 109 сл. в г. Радужном).

.

.

Коронавирус не обходит никого. Вот и первый вице-губернатор Сергей Шевченко заболел Covid-19: он получил положительный результат анализов. Владимирский чиновник лечится амбулаторно и продолжает при этом работать, но только дистанционно. Как сообщили в пресс-службе, болезнь не мешает ему оставаться в постоянном контакте с губернатором, руководителями департаментов и секретариатом. Необходимые документы он просматривает и изучает по удаленным средствам связи, а подписывает электронной подписью, поэтому курируемый им социальный блок работает в штатном режиме.

Тем временем, до 29 ноября во Владимирской области продлена приостановка деятельности детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов. Между тем, допускается работа в этих развлекательных центрах и игровых комнатах развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров.

Еще одна важная новость стала следствием трагедии, произошедшей в Челябинске, где произошел взрыв кислородной станции в местном ковид-госпитале, из-за чего в срочном порядке пришлось всех эвакуировать. Департамент здравоохранения Владимирской области организовал внеплановую проверку кислородного оборудования, которое используют в городской больнице №6 и роддоме №2 областного центра.

Проверка показала, что на территории шестой больницы установлена новая кислородная станция. Оборудование располагается на отдельно стоящей площадке и работает в штатном режиме. По данным департамента здравоохранения, на кислороде здесь находятся 160 пациентов. Каждый из них потребляет от 5 до 10 литров кислорода в минуту. Каждые 4-5 дней кислородная станция пополняется свежим запасом жизненно необходимого газа.

В Родильном доме №2 города Владимира также проведена проверка работы системы снабжения кислородом. Члены комиссии осмотрели бокс для хранения кислородных баллонов, кислородную рампу, емкости. Замечаний к роддому также не было.

Главные врачи 17 районных больниц Владимирской области отчитались перед департаментом здравоохранения о результатах внеплановых проверок кислородного оборудования. Оно эксплуатируется в соответствии с правилами техники безопасности. Обслуживающий персонал в учреждениях прошел дополнительный инструктаж.

ИнтересноеКоронавирус во Владимирской области 2020: последние новости

Рекомендуемые