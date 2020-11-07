Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 7 ноября 2020: вице-губернатор Сергей Шевченко заболел Covid-19

Сергей Шевченко. Фото предоставлено АВО.

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (20 сл. в г. Владимире, 13 сл. в Муромском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Ковровском, 7 сл. в Камешковском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Суздальском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 344 случая заболевания (1882 сл. в г. Владимире, 1496 сл. в Гусь-Хрустальном, 1183 сл. о. Муром, 850 сл. в Петушинском, 859 сл. в Ковровском, 776 сл. в Александровском, 505 сл. в Вязниковском, 433 сл. в Собинском, 439 сл. в Юрьев-Польском, 341 сл. в Кольчугинском, 252 сл. в Меленковском, 256 сл. в Суздальском, 231 сл. в Селивановском, 214 сл. в Гороховецком, 195 сл. в Судогодском, 164 сл. в Камешковском, 159 сл. в Киржачском, 109 сл. в г. Радужном).

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Коронавирус не обходит никого. Вот и первый вице-губернатор Сергей Шевченко заболел Covid-19: он получил положительный результат анализов. Владимирский чиновник лечится амбулаторно и продолжает при этом работать, но только дистанционно. Как сообщили в пресс-службе, болезнь не мешает ему оставаться в постоянном контакте с губернатором, руководителями департаментов и секретариатом. Необходимые документы он просматривает и изучает по удаленным средствам связи, а подписывает электронной подписью, поэтому курируемый им социальный блок работает в штатном режиме.

Тем временем, до 29 ноября во Владимирской области продлена приостановка деятельности детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов. Между тем, допускается работа в этих развлекательных центрах и игровых комнатах развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров.

Еще одна важная новость стала следствием трагедии, произошедшей в Челябинске, где произошел взрыв кислородной станции в местном ковид-госпитале, из-за чего в срочном порядке пришлось всех эвакуировать. Департамент здравоохранения Владимирской области организовал внеплановую проверку кислородного оборудования, которое используют в городской больнице №6 и роддоме №2 областного центра.

Проверка показала, что на территории шестой больницы установлена новая кислородная станция. Оборудование располагается на отдельно стоящей площадке и работает в штатном режиме. По данным департамента здравоохранения, на кислороде здесь находятся 160 пациентов. Каждый из них потребляет от 5 до 10 литров кислорода в минуту. Каждые 4-5 дней кислородная станция пополняется свежим запасом жизненно необходимого газа.

В Родильном доме №2 города Владимира также проведена проверка работы системы снабжения кислородом. Члены комиссии осмотрели бокс для хранения кислородных баллонов, кислородную рампу, емкости. Замечаний к роддому также не было.

Главные врачи 17 районных больниц Владимирской области отчитались перед департаментом здравоохранения о результатах внеплановых проверок кислородного оборудования. Оно эксплуатируется в соответствии с правилами техники безопасности. Обслуживающий персонал в учреждениях прошел дополнительный инструктаж.