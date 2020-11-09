Во Владимире определили строителя Рпенского проезда

Рпенский проезд Фото: Сергей МОРКОВКИН

Завершились выборы компании, которая построит долгожданный Рпенский проезд. На его строительство выделено 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысячи 160 рублей. В тендере, итоги которого подвели 5 ноября, участвовали всего два предприятия: ГУП «ДСУ №3», возводившее Лыбедскую магистраль, и ЗАО «МНК-Групп», строившее школу в Коммунаре и до этого построившее Ледовый Дворец. Хотя в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, победителя определили при рассмотрении второй части заявок. Им стало Владимирское «ДСУ №3».

Правда, все еще может измениться: на это решение 5 ноября ООО «Автогарант» подало жалобу, которую сейчас рассматривает УФАС по Владимирской области. До того, как антимонопольщики вынесут свое решение, определение поставщика временно приостановлено.

Напомним, что магистраль длиной чуть более двух километров должны были возвести к весне 2023 года. Новая трасса призвана разгрузить Большую Нижегородскую и Добросельскую – улицы, на которых транспортная нагрузка последние годы только растет. Уже в этом году на строительство Рпенского проезда планируется потратить 368 миллионов 796 тысяч рублей, в 2021 году – 606 миллионов 528 тысяч рублей, в 2022 год – 772 миллиона 845 тысяч рублей и в 2023 году – 329 миллионов 484 тысячи рублей.

На магистрали, которая начнется у пересечения улиц Мира и Почаевской, а дальше пересечет железную дорогу в районе «Точмаша» и продлится до улицы Юбилейной, появится 185-метровый мост через реку Рпень, строительство которого обойдется в 500 миллионов, велодорожка, две остановки, четыре светофора и семь наземных пешеходных переходов, одна транспортная развязка в районе железной дороги, а также камеры видеофиксации. Остановки нужны, поскольку в будущем по магистрали планируется пустить три автобусных маршрута.

Проект Рпенского проезда

Ради строительства автодороги придется снести одиннадцать жилых домов на Рпенском проезде, правда, как говорят сами жители, им пока официальных уведомлений о компенсации и грядущим выселении не приходило.