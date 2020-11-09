Владимирцы услышат солирующего гобоиста и самую музыкальную семью России

Братья Бессоновы Фото областной филармонии

Для жителей областного центра фестиваль классической музыки - это всегда яркое и незабываемое культурное событие. Он проводится ежегодно в середине ноября, начиная с 2013 года.

Фестиваль собирает значимые имена и представляет публике молодых музыкантов - недавних победителей международных конкурсов.

В этом году в рамках фестиваля состоятся пять концертов, которые будут интересны как искушенному зрителю, близко знакомому с произведениями величайших композиторов, так и начинающему слушателю. Программа охватит различные жанры - как вокальные, так и инструментальные.

Торжественное открытие фестиваля состоится 10 ноября в 18.30. В концертной программе примет участие Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского (г. Москва). Говорят, что этот оркестр исполняет произведения Чайковского так, как это не делает больше никто в мире. Именно поэтому оркестр и назвали в честь великого композитора. В этом году оркестр отмечает 90 лет со дня основания и за всю историю существования это первый визит коллектива во Владимир! В филармонии он исполнит культовые произведения из музыкального наследия Танеева и Чайковского.

БСО Чайковского. Фото областной филармонии

14 ноября с программой «Прогулки по Италии» выступит Алексей Балашов – один из самых известных и востребованных гобоистов страны. В сопровождении Камерного струнного оркестра филармонии музыкант исполнит произведения Альбинони, Вивальди, Марчелло, Беллини, Паскулли.

Стоит отметить, что в России практически нет солирующих гобоистов, а вот Алексей Балашов не только солирует, но и имеет в своем репертуаре почти все основные произведения, написанные для гобоя от музыки барокко до современных авторов! Начало в 18.00.

17 ноября филармония приглашает публику на встречу с самой музыкальной семьей России! Братья Бессоновы выступают в лучших концертных залах нашей страны и за рубежом. Иван Бессонов (фортепиано) – лауреат огромного количества престижных музыкальных конкурсов. Данила и Никита Бессоновы (скрипка), несмотря на свой юный возраст, широко известны в музыкальных кругах и также являются победителями всевозможных творческих проектов. На фестивале братья Бессоновы исполнят для владимирской публики мировые классические шедевры. Начало в 18.30.

В этом году фестиваль порадует зрителей своей музыкальной многоликостью и географической широтой – 21 ноября на сцену выйдет известный мастер игры на армянском дудуке Аргишти. В концерте также принимает участие коллектив Рязанской филармонии - камерный ансамбль «Солисты Рязани». В программе: известные армянские мелодии, сочинения великих классиков, авторские произведения музыканта. Начало в 18.00.

26 ноября в завершение фестиваля зрители услышат знаменитого контртенора страны Олега Безинских! В исполнении солиста и Владимирского русского оркестра в программе «Мифы и реальность» прозвучат произведения композиторов разных эпох и направлений. Начало в 18.30.

Цена билетов — 250-550 рублей.