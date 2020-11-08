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Во Владимирской области кинологи ФСИН бесплатно отдают дрессированных овчарок

Собак в возрасте восьми лет списывают со службы
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Немецкая овчарка Дина фото УФСИН по Владимирской области

Немецкая овчарка Дина фото УФСИН по Владимирской области

Две немецкие овчарки, которые проверяли посылки заключенным и определяли наркотики, ищут новых хозяев. Собаки уже не подходят для службы по возрасту — им исполнилось восемь лет, поэтому кинологи готовы бесплатно отдать животных. Всего за год сотрудники УФСИН России по Владимирской области пристраивают 15 питомцев, которые «выходят на пенсию».

В регионе существуют 14 кинологических подразделений, в них живут 156 дрессированных собак. Немецкая овчарка по кличке Дина состояла на службе в исправительной колонии поселка Мелехово Ковровского района, вторая по кличке Шейли - в СИЗО-3 города Кольчугино. Обе проходили тренировки с кинологами и участвовали в розысках и патрулированиях территорий. У Дины и Шейли, которых уже сейчас можно забрать себе, есть ветеринарные книжки с необходимыми прививками и обследованиями.

- Каждый год мы планируем обновление поголовья. Закупаем щенков и отдаем в добрые руки тех собак, которые достигли восьмилетнего возраста, - рассказала старший инспектор кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН России по Владимирской области Светлана Коржеманова. - Сотрудники, которые хотят служить со своими собаками, изначально приходят с ними, и мы отправляем их в учебные центры. Там они получают аттестацию, возвращаются в учреждения и несут службу.

Овчарка Шейли. Фото УФСИН по Владимирской области

Овчарка Шейли. Фото УФСИН по Владимирской области

В кинологических подразделениях УФСИН России есть несколько категорий собак: розыскные и оперативно-розыскные - для задержания по запаху вещи или следа, охраны нарушителей, обыска местности; патрульно-розыскные - для использования в службе на КПП, поиска людей, проникших на объект; специальные собаки по обнаружению наркотиков и взрывчатых веществ. Кинологи отмечают, что собак безответственным людям не отдают. Перед переездом в новый дом специалисты созваниваются с хозяевами и выясняют условия.

- Мы уже знаем предварительно, какая собака в этом году «пойдет на пенсию», пристраиваем к сотрудникам, их родственникам и знакомым. Но чтобы отдал животное кому-то и забыл о нем — у нас такого не было. Всегда знаем, в чьи руки попадает собака, и потом звоним владельцам, спрашиваем, все ли в порядке, - отметила Светлана Коржеманова.

КОНКРЕТНО

Если вы подробнее хотите узнать информацию о Дине и забрать себе, звоните — 89046529986. Если заинтересовала Шейли, подробности по номеру — 89190192428.

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