Владимирский автоэксперт предлагает сделать круговое движение на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва

Светофор на проспекте Ленина Фото: Валерия ПРОНИНА

Два дня назад во Владимире заработали новые светофоры: один установили на пересечении проспекта Ленина с улицей Ставровской (стоимость — чуть более миллиона рублей), второй - на перекрестке Верхней и Нижней Дубровы (за 2,5 миллиона рублей). В мэрии заявили, что светофоры повысят безопасность водителей и пешеходов и «разгрузят» от пробок дороги. Но в итоге в день запуска у рынка «Слобода» образовались такие заторы, что крики водителей были услышаны даже в соцсетях. В час пик пробка растянулась на два километра: с поворота на Верхнюю Дуброву и до остановки «Улица Фатьянова».

Как избавиться от пробок

Светофор на Верхней и Нижней Дуброве автоэксперт Алексей Кованов назвал стратегической ошибкой и предложил организовать круговое движение. Оно, по его словам, властям обошлось бы дешевле.

- Здесь у нас было готовое круговое движение. Как известно, оно эффективнее прямого перекрестка со светофорами. Из кольца можно было бы сделать так называемое турбокольцо — перекресток, который можно проехать быстро и безопасно. Почему не организовали именно так? Есть мнение, будто наши водители не умеют ездить по таким перекресткам, но, на самом деле, все решаемо знаками и разметкой. Установка светофора в этом месте — стратегическая ошибка. Мы имеем четыре направления, и они достаточно странно загружены. Утром поток автомобилей идет в промзону «Яма» и в сторону центра. При нынешней конфигурации перекрестка и светофора там уже образуются огромные пробки. Нужно делать хитрое сочетание стрелок и основных секций светофора либо отказаться от этой идеи и организовать кольцо, - предлагает Алексей Кованов.

Светофор на перекрестке Верхней и Нижней Дубровы

В мэрии готовы откорректировать временные интервалы работы светофоров. Сейчас специалисты тестируют интенсивность транспортных потоков. Но насколько это поможет? Остается только наблюдать, потому что светофоры убирать никто не собирается.

- Общее правило установки светофорных объектов — это мониторинг транспортных и пешеходных потоков. После светофоры регулируются от времени суток. 6 ноября в 7.00 специалисты проводили замеры интенсивности движения. Изначально были расчетные. Теперь нам нужны натурные, - отметил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

Проблемы прибавились

Другой светофор на проспекте Ленина, по словам автоэксперта Алексея Кованова, тоже не принес пользы.

- Пешеходный переход здесь не нужен. Потому что совсем рядом, у магазина «1001 мелочь», уже есть регулируемый пешеходный переход, и дойти до него не составит большого труда. Но переход не убрали, а наоборот оборудовали светофором. Теперь при выезде со Ставровской на проспект Ленина и дальше в сторону «1001 мелочи» будут проблемы. При этом светофор поставили с кнопкой. Это нелогично: у нас и так во всем городе не работают светофоры в режиме «зеленой волны». То есть, тронувшись на зеленый свет, через 200-300 метров мы остановимся опять на красный. Из-за этого и возникают заторы и аварийные ситуации. Здесь было бы логичнее данный светофор привязать к ритмам других светофоров выше «1001 мелочи» и ниже при повороте на Дуброву. В этом нет никаких проблем: делается математическая модель — светофоры завязываются в общий режим. И можно организовать так, чтобы они работали утром в одном цикле, днем - в другом. Если дело в финансах, то городская администрация может обратиться на кафедру автомобильных дорог ВлГУ, где студенты решают такие задачи и пишут курсовые, - говорит Алексей Кованов.

Год назад данный переход вообще хотели убрать, также ссылаясь на близость другого. Но потом, видимо, передумали. Сейчас в мэрии свое решение оставить «зебру» и оборудовать ее светофором объяснили тем, что оно принималось совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Александр Карпилович сказал, что на этом участке, как и в районе улиц Верхняя и Нижняя Дуброва, зашкаливала аварийность, поэтому оборудование переходов светофорами было необходимостью. Но автоэксперт Алексей Кованов считает, что это не выход из ситуации. Проблемы для водителей не исчезли, а прибавились.

Затор в три часа дня

КОНКРЕТНО

Ранее в этом году во Владимире было установлено еще три светофора. Летом один поставили на перекрестке проспекта Строителей с улицей Белоконской, второй - на перекрестке улицы Тракторной с улицей Кулибина и третий - в районе дома № 19 на улице Нижняя Дуброва.

После трагедии на нерегулируемом переходе у Центра ИЗО на Большой Московской - в сентябре там насмерть сбили мать двоих детей - жители просили оборудовать «зебру». Но в мэрии непреклонны: переход освещен, знаки установлены, а светофор не нужен.