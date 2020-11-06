Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 6 ноября 2020: со следующей недели начнет работать центр дистанционных консультаций пациентов с Covid-19

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. За сутки во Владимирской области — 108 новых заболевших коронавирусом (19 сл. в г. Владимире, 10 сл. в Муромском, 10 сл. в Ковровском, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Суздальском, 4 сл. в Гороховкцком, 3 сл. в Собинском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Селивановском).

Всего во Владимирской области - 10 234 случая заболевания (1862 сл. в г. Владимире, 1487 сл. в Гусь-Хрустальном, 1170 сл. о. Муром, 843 сл. в Петушинском, 851 сл. в Ковровском, 767 сл. в Александровском, 500 сл. в Вязниковском, 431 сл. в Собинском, 433 сл. в Юрьев-Польском, 337 сл. в Кольчугинском, 251 сл. в Суздальском, 250 сл. в Меленковском, 230 сл. в Селивановском, 208 сл. в Гороховецком, 193 сл. в Судогодском, 159 сл. в Киржачском, 157 сл. в Камешковском, 105 сл. в г. Радужном).

За сутки выздоровели 116 человек, 4 пациента скончались.

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Департамент здравоохранения на следующей неделе планирует запустить центр дистанционных консультаций для тех пациентов, который лечатся от коронавируса дома. Для связи пациента и врача будет выделен телефонный номер, по которому доктор будет ежедневно звонить больному и узнавать о его самочувствии по чек-листу.

- Если ситуация стабильная, то врач будет продолжать наблюдать пациента дистанционно. Если же будет ухудшение, то он передаст человека в больницу, - рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова. - Памятку с указанием номера дистанционного мониторинга пациент получит при первом посещении доктора.

Сами доктора будут вести мониторинг в областном центре лечебной физкультуры. Телефон будет работать с 8 до 20 часов.

До конца этой недели в облздраве обещают подписать документы и подключить поликлиники к этой системе в тестовом режиме.

Кроме того, на базе поликлиник создадут центры амбулаторной помощи для заболевших коронавирусом, зонировав отделения, чтобы не больные не пересекались со здоровыми людьми, пришедших на плановый прием иили за справкой.

– Как показывает практика, мы до сих пор сталкиваемся со случаями, когда коронавирусные пациенты оказываются в одной очереди с теми, кто пришел совершенно по другому вопросу. Такие жалобы в большом количестве поступают нам на горячие линии. Надеемся, теперь этот вопрос будет окончательно решен, – подчеркнула Елена Утемова.