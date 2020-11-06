Во Владимирскую область поступит 1100 доз вакцины против коронавируса

. Фото: Администрация Владимирской области

Месяц назад первые прививки от коронавируса начали делать владимирским докторам. Конечно, по желанию, после тщательного осмотра и сдачи необходимых анализов. Некоторые добровольцы отпали после результатов — в их крови обнаружили антитела, а значит в прививке смысла больше не было.

В интернете поползли слухи, что половина испытуемых перенесли прививку плохо и до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии. Однако на брифинге эту информацию не подтвердили.

Прививку против коронавируса сделали 41 человеку. Доктора вакцину переносят неплохо — с небольшой температурой в первые дни. Но был один человек, самочувствие которого после введения вакцины сильно ухудшилось.

- У него поднялась высокая температура — 39, за его состоянием тщательно следили. И пока принято решение отсрочить второй этап введения вакцины, - рассказала глава облздрава Елена Утемова.

В ближайшее время в регион поступит 1100 доз вакцины против коронавируса, после чего ее распределят по больницам региона. Однако как будет проходить массовая вакцинация, пока неясно.

- Сам процесс вакцинации непростой. Во-первых, вакцину необходимо хранить при температуре -20 градусов в специальных фармацевтических холодильниках, а они есть не везде, и повторно замораживать ее нельзя. Во-вторых, после введения вакцины пациент должен час находиться под наблюдением врача, - объясняет Елена Утемова.

Но будем честными, многие ли захотят привиться от коронавируса? Ведь даже желающих привиться от гриппа не так много. И при нынешней эпидемиологической ситуации это серьезно волнует департамент здравоохранения.

- На Центральный рынок недавно приезжали медики для бесплатной вакцинации работников торговли и владимирцев. Стояли с рупором и предлагали сделать прививки. В итоге за целый день пришли только 12 человек! А ведь работники торговли находятся в зоне риска, - подчеркивает Елена Утемова.

К слову, в регион поступило около 300 тысяч доз вакцины для взрослых, а израсходовано на сегодняшний день лишь около 76 процентов. Что касается детских прививок, то здесь дела обстоят лучше — израсходовано 99 процентов вакцины. С 8 по 11 ноября в регион поступит третья поставка детской вакцины — около 21 тысячи доз.

КОНКРЕТНО

Кому нельзя делать прививку против коронавируса?

- Беременным и женщинам, находящимся на грудном вскармливании

- Детям до 18 лет

- Людям с хроническими заболеваниями в стадии обострения

- Людям с ОРВИ