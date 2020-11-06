«Не тратьте время — «Азитромицина» нет нигде»: во владимирских аптеках из продажи пропали антибиотики

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В начале пандемии коронавирусной инфекции в аптеках скупали маски, перчатки и антисептики. Сейчас же с витрин пропал антибиотик «Азитромицин» и еще несколько похожих препаратов, например, «Левофлоксацин». Одни жители покупали таблетки по назначению врача, другие — для профилактики. Теперь фармацевты не могут назвать сроки, когда вновь поступит партия препаратов.

Одно лечение на всех

Наш читатель на условиях анонимности рассказал, что на второй день после появления 38-градусной температуры вызвал врача на дом. Терапевт, осмотрев молодого человека, сказала, что на Covid-19 симптомы не похожи, скорее, это легкая простуда. Для ее лечения участковый врач выписала «Азитромицин» на шесть дней вместо положенных как обычно трех.

- Мне нужно было купить сразу две упаковки. Я спросил: «Почему так много, раз у меня простуда?» Причем непонятно, как сразу она поставила диагноз, ведь я не сдавал мазок на определение коронавируса, не делал КТ или флюрографию. Терапевт сказала, что нет необходимости брать мазок на Covid. Мне прописали целый список препаратов: и от кашля, и от насморка, и для горла. В аптеке, взглянув на него, ответили: «А что, сейчас всем одинаковое лечение назначают? С таким же списком ко мне сегодня еще несколько приходили». Тогда — в начале октября - «Азитромицин» еще был. Но в других пропорциях — по 500 граммов раскупили, остались таблетки по 250 — пить надо было две за один раз, - рассказал владимирец. - Я все же попросил сдать анализ, и он оказался отрицательным.

Уже к концу октября нужно было обойти три аптеки точно, чтобы найти этот антибиотик. Сейчас фармацевты только кивают головой: «Не знаем, когда ждать следующие поставки». 5 ноября в первой же аптеке, куда я зашла, сотрудница сказала, что искать во Владимире препарат бессмысленно. Вместе с ним с прилавка пропал и «Левофлоксацин».

- Не тратьте время - «Азитромицина» нет нигде. Всем выписывают, а он нам не поступает. Что-то похожее предложить не могу, тоже скупили, - сказала фармацевт.

«Хотите, вам продам без рецепта?»

Зачем люди скупают антибиотики, если они не помогают бороться с коронавирусом? Фото: Валерия ПРОНИНА

В других аптеках на проспекте Ленина также не обрадовали: сотрудники ответили, что поставок «Азитромицина» не было, распродали остатки с прошлых поступлений. И все же в одной аптеке, ближе к улице Верхняя Дуброва, остались упаковки антибиотика. Руководство смогло договориться с поставщиком, но привезли небольшое количество. Фармацевт даже согласилась продать «Азитромицин» без рецепта.

- То есть вы всем продаете его без рецепта для профилактики? - спросила я.

- Вам продам без рецепта, так как завтра его уже может не быть. Или давайте отложу упаковку. Сейчас его всем назначают при пневмонии, вот выбили у поставщика. Наверное, мы одна из аптек, где еще «Азитромицин» в малом количестве, но есть.

По сравнению с новыми препаратами, которые борются с коронавирусом, «Азитромицин» стоит копейки — в среднем 300 рублей, а вот тот же «Коронавир» - в районе 12 тысяч. Это тоже одна их причин, почему скупили «Азитромицин». Но еще с начала пандемии эксперты ВОЗ объясняли, что возбудителем Covid-19 является вирус, а не бактерии. Соответственно, антибиотики на вирусы не действуют. Они лишь помогают в тот момент, когда у пациента одним из осложнений может стать сопутствующая бактериальная инфекция.

В конце октября, когда Министерство здравоохранения стало фиксировать повышенный спрос на антибиотики в аптеках страны, главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов еще раз подчеркнул, что препараты нельзя принимать без рецепта. Это может привести к тому, что другие микроорганизмы из полости рта и кишечника, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, и врачам будет сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова 5 ноября сказала, что в регион поступил 51 миллион рублей из федерального бюджета. Сумму направят на покупку лекарств тем, кто действительно болен коронавирусом и лечится дома.

- В минувшую субботу мы заключили соглашение с Министерством здравоохранения, а в понедельник деньги уже поступили во Владимирскую область. Сейчас мы проводим работу по закупке препаратов. Это срочная закупка. Для проведения аукционных процедур у нас просто нет времени. Есть определенные сложности на рынке лекарственных препаратов, но совместно с Минздравом и Минпромторгом России мы уже сегодня приступаем к заключению первых договоров на поставку. Надеемся, что в начале следующей недели начнем обеспечивать лекарствами тех, кто остается на лечении на дому. Также планируем организовать на базе наших поликлиник амбулаторные центры для помощи пациентам с Covid, чтобы потоки больных разделялись, и они не стояли в одном коридоре с теми, кто пришел, например, к кардиологу.