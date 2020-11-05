Хотите порадовать свою маму?

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Присылайте фото вашего шедевра, сделанного с любовью к маме, по почте promo@fdmedia.ru

Каждый участник получит подарок, а авторы лучших работ еще и замечательные призы от наших спонсоров!!!

С 05.11.20 по 24.11.20 присылайте фотографии детских работ «Подарок маме» на почту promo@fdmedia.ru для участия в конкурсе сайт KP.RU. Фото всех работ появятся на сайте КП-Владимир, а 29 ноября на территории развлекательного комплекса «Руськино» в 11:00 пройдет праздничный концерт с призами, конкурсами, выступлением артистов, анимацией для детей и вручением подарков от наших спонсоров!

Подробности по телефону: 44-13-32