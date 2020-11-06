Агитационный фарфор и советские плататы: во Владимире открылась выставка «ВХУТЕМАС. Искусство в массы!»

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3 ноября в «Палатах» открыли выставку с необычным названием «ВХУТЕМАС». Она посвящена столетию создания Высших художественно-технических мастерских.

- ВХУТЕМАС — это художественный ВУЗ нового типа, который существовал в России в 1920-1930 годах. Здесь учили не только художников, но и специалистов, которые занимались камнем, металлом, текстилем, фарфором. Студенты сами выбирали себе преподавателей и искали новые формы, - рассказывает Светлана Мельника, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

"Кукрыниксы"

На выставке представлены работы не только преподавателей, но и их учеников, причем многие из них представлены впервые. Живопись, графика, скульптура, образцы серийного советского фарфора и плаката. Экспозиция насчитывает работы больше 80 авторов.

- Я никогда не знала, что в собрании музея есть работа Кукрыниксов, которую они подарили известному революционеру Александру Безыменскому, причем с подписью, - говорит Светлана Мельникова.

Фарфор

Есть и совершенно фантастический агитационный фарфор. Оказывается, каждому участнику Челюскинской экспедиции дарили блюдо с изображением корабля и надписью «Герою Арктики».

Плакаты

Плакаты

Организаторы уверяют, что выставка будет интересна людям разного возраста и с разными вкусами. Она будет работать до 7 февраля в «Палатах». Цена билета — 120 рублей, льготного — 80 рублей.