Корпус «Автоприборовской» больницы будет принимать больных с Covid-19

. Фото: Администрация Владимирской области

Эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. С каждым днем заболевших становится все больше. Причем 61 процент заразившихся коронавирусом — женщины, 39 процентов — мужчины.

- Если говорить про возраст заболевших, то 6 процентов составляют дети, 55 процентов — представители старшего поколения и остальные 39 процентов — люди от 18 до 49 лет, - рассказала Юлия Поцелуева, заместитель начальника областного управления Роспотребнадзора.

К слову, 10 процентов всех заболеваний в регионе — так называемые завозные, которые привезли с собой туристы, вернувшиеся из других стран. Два человека приехали из Узбекистана и 60 — из Турции.

На сегодняшний день в области развернуто 1236 коек — работает 18 стационаров. В выходные дни открылось 15 коек в Камешковской больнице и сегодня 26 коек в Вязниковской районной больнице.

- Загрузка коечного фонда просто колоссальная. Сегодня на лечении на этих койках находится 1115 пациентов. Единственный положительный момент — пациентов, находящихся на ИВЛ, всего лишь 20, - отметила Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.

Новые лаборатории для тестирования

В лабораториях ежедневно проводится 2100 тестов на 100 тысяч населения. В облздраве отмечают, что это неплохой показатель, однако готовность тестов оставляет желать лучшего, а все из-за того, что медики тоже болеют. Больничные двух-трех сотрудников лаборатории могут существенно влиять на объемы производимых тестов.

- Из федерального бюджета выделено 15 миллионов рублей. Эти деньги мы направим в Ковровскую центральную районную больницу для организации ПЦР-лаборатории. Надеемся, что в течение двух-трех недель необходимое оборудование будет закуплено, - рассказала Елена Утемова. - Кроме того, мы планируем закупить необходимое оборудование для противотуберкулезного диспансера.

Еще 50 миллионов рублей будет потрачено на кислород, транспортные услуги для медиков, средства индивидуальной защиты, оборудование.

Еще один ковид-госпиталь

В городской больнице №5 более известной как автоприборовская, дополнительно развернуты 185 коек для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Находятся они в офтальмологическом и отоларингологическим отделениях одного из корпусов. А после того, как удастся наладить централизованную поставку кислорода к койкам, корпус будет перепрофилирован для больных коронавирусом.

- Со 2 ноября экстренную помощь оказывают в Областной клинической больнице, - пояснила Елена Утемова. - Что касается сотрудников автоприборовской больницы, где развернуты койки, то их планируется привлечь к работе в ОКБ с переводом на 2/3 ставки.

Если они откажутся от работы в областной больнице, то их направят на 36-часовое переобучение, после чего они смогут оказывать помощь больным коронавирусом.

В перспективе еще 90 коек хотят развернуть в Камешковой больнице, но там также необходимо наладить централизованную подачу кислорода к койкам.