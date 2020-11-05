Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 ноября 2020: в ВлГУ подготовились к смешанному формату обучения

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Наконец-то, мы обошлись без новых анти-рекордов по заболеваемости Covid-19. 5 ноября 2020 года на 10 часов утра лабораторно подтверждено 104 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вот как распределились случаи:

- 23 сл. в г. Владимире,

- 13 сл. в Муромском,

- 11 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в Вязниковском,

- по 8 сл. в Петушинском и Александровском районах,

- 7 сл. в Гороховкцком,

- 6 сл. в Ковровском и Камешковском,

- 4 сл. в Суздальском,

- 3 сл. в Кольчугинском,

- 2 сл. в Меленковском и Юрьев-Польском районах,

- 1 сл. в Собинском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 126 случаев заболевания (1843 сл. в г. Владимире, 1480 сл. в Гусь-Хрустальном, 1160 сл. о. Муром, 834 сл. в Петушинском, 841 сл. в Ковровском, 760 сл. в Александровском, 492 сл. в Вязниковском, 428 сл. в Собинском, 426 сл. в Юрьев-Польском, 331 сл. в Кольчугинском, 249 сл. в Меленковском, 246 сл. в Суздальском, 229 сл. в Селивановском, 204 сл. в Гороховецком, 193 сл. в Судогодском, 159 сл. в Киржачском, 152 сл. в Камешковском, 99 сл. в г. Радужном).

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Естественно, что на фоне растущих цифр по числу заболевших все больше ограничений вводится в системе образования. И если в школах пока пользуются возможностью осенних каникул (кто-то их продлевает, а кто-то переносит), то в ВУЗах ситуация несколько иная и решают вызовы Covid-19 иначе.

Например, в ВлГУ всерьез задумались о введении смешанного расписания. Как нам сообщили в пресс-службе Владимирского государственного университета, вариант смешанного расписания уже подготовлен, и ВУЗ может перейти на него в любой момент, однако окончательного решения о переходе на такую форму обучения еще не принято.

- Мы регулярно мониторим ситуацию по количеству заболевших в ВУЗе и ориентируемся на нее, - сказала Наталья Шапшай, руководитель пресс-службы ВлГУ. - На самом деле ряд групп уже занимается дистанционно. Например, заочники, ряд направлений магистратуры, а также группы, в которых выявлены заболевшие или контактные. В некоторых учебных группах реализован смешанный формат с начала учебного года — в больших потоках лекции проводятся онлайн.

Смешанное расписание подразумевает, что часть занятий будет проводиться очно (в первую очередь, речь идет о лабораторных, выполнить которые на дистанте технически крайне сложно), а часть станет проходить удаленно. Скорее всего, такой переход состоится в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью в университете.