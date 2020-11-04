Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 ноября 2020: в Муроме всем ученикам продлили каникулы

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый новый день обновляет анти-рекорды по ежесуточной заболеваемости вот Владимирской области. 4 ноября на 10 часов утра лабораторно подтверждено было 107 новых случаев. При этом есть и определенные поводы для радости. Так, например, сегодня нет ни одного умершего от коронавируса. Зато выздоровевших больше чем заболевших – 115 человек вылечились от Covid-19 за последние сутки.

Вот как распределились новые случаи по районам:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Муромском,

- 13 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 9 сл. в Ковровском,

- по 8 сл. в Камешковском и Вязниковском,

- 7 сл. в Петушинском,

- 6 сл. в Александровском,

- 5 сл. в Юрьев-Польском,

- 4 сл. в Кольчугинском,

- по 3 сл. в Суздальском и Меленковском районах,

- 2 сл. в Собинском,

- 1 сл. в Селивановском.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 022 случая заболевания (1820 сл. в г. Владимире, 1469 сл. в Гусь-Хрустальном, 1147 сл. о. Муром, 826 сл. в Петушинском, 835 сл. в Ковровском, 752 сл. в Александровском, 482 сл. в Вязниковском, 427 сл. в Собинском, 424 сл. в Юрьев-Польском, 328 сл. в Кольчугинском, 247 сл. в Меленковском, 242 сл. в Суздальском, 229 сл. в Селивановском, 197 сл. в Гороховецком, 193 сл. в Судогодском, 159 сл. в Киржачском, 146 сл. в Камешковском, 99 сл. в г. Радужном).

И хотя в эту волну лидерство по числу заболевших «примерил» на себя Владимир, в Муроме ситуация тоже крайне напряженная. В итоге в городе на Оке решили продлить каникулы всем ученикам. На такой шаг глава Мурома Евгений Рычков пошел после совещания с медиками, специалистами Роспотребнадзора и педагогами. Отдыхать школьники будут до 9 ноября. Официально говорится, что продлить отдых ученикам решили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в том числе сезонного роста заболеваниями ОРВИ. Но мы то понимаем...

Тем временем владимирские активисты ОНФ накануне дня народного единства вручили очередные картины руководству медучреждений Владимирской области. Возможность подарить 20 произведений появилась благодаря акции «Художники – медикам», запущенной ОНФ в рамках акции взаимопомощи #МыВместе.

Так, Селивановской районной больнице подарили картину Людмилы Мироновой под названием «Апрель». Место для произведения уже выбрали – это будет холл, где на картину смогут посмотреть как врачи, так и пациенты.

В общей сложности подарено 50 работ. Фото пресс-службы ОНФ

- Картина отозвалась в сердце своим сюжетом, мы увидели в ней пейзаж одного из мест нашего Селивановского района. Медицинским работникам в наше сложное время очень дорого любое внимание, - поблагодарила главный врач Селивановской ЦРБ Светлана Соколова.

Картины также получили центральные районные больницы Владимирской области, областной центр специализированных видов помощи, областная станция переливания крови, станция скорой медицинской помощи города Владимира. Лично картину члена Союза художников России Виктора Бычкова подарили ковровской медсестре с 58-летним трудовым стажем Наталье Андреевой. На сегодняшний день в масштабной благотворительной акции приняли участие более 25 художников, которые в общей сложности подарили 50 работ. Акцию продлят как минимум до конца года.

Ну, и напоследок о том, как коронавирус влияет на экономическое благосостояние владимирцев. Жители Владимирской области в пандемийный год не спешат решать жилищные проблемы. По данным "ЦИАН-Аналитики", в третьем квартале 2020 года во Владимирской области жители взяли всего 4606 ипотечных займов. В прошлом году за тот же срок число желающих улучшить жилье с помощью ипотеки было намного больше - на 42%. А общая сумма выданных кредитов снизилась на 22%, поскольку хоть желающих взять ипотеку и стало меньше, берут они крупные суммы. В среднем один кредит на жилье в регионе – два миллиона рублей. При этом большинство владимирцев выбирают вторичное жилье. Ипотеку на новостройки, несмотря на льготный процент, решили взять только 31% заемщиков.