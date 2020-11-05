Больше всего во Владимирской области получают финансисты и ученые

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимирстат подсчитал, сколько и в каких сферах зарабатывают жители Владимирской области. По данным статистики, в коронавирусный год зарплата владимирцев хоть и немного, но подросла. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-августе 2020 года составила 33 313,6 рубля, в том числе в августе 32 389,7 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась соответственно на 5,8% и на 2,4 %: средняя зарплата за первые полгода 2019 года составила 31566,9 рублей, а за август - 31081,2. Впрочем, большинство владимирцев, у кого зарплата действительно подросла, изменений к лучшему не заметили: как отмечает Владимирстат, цены растут, хоть и незначительно, каждую неделю.

В этом году у работодателей в регионе были и рекордные долги по зарплате. Хуже всего дела были в феврале, когда сотрудникам Владимирской области задолжали в общей сложности 16 миллионов 826 тысяч рублей – это в 44,5 раз больше, чем в январе. Эти деньги должны были выплатить 444 работникам. Кстати, как отмечают специалисты Владимирстата, в октябре в регионе долгов по зарплате нет – или, по крайней мере, сведения о них не представлены.

Больше всего, если верить статистике, зарабатывают те, кто занимается финансовой и страховой деятельностью. Их средняя зарплата в этом году составила 50 тысяч 60 рублей. На втором месте идут ученые и технари: профессиональная научная и техническая деятельность позволяют в среднем зарабатывать 43 тысячи 401 рубль. Также в тройке лидеров энергетики: средняя зарплата в сфере обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 39 тысяч 318 рублей.

Зарплатой выше среднего могут похвастаться сотрудники обрабатывающего производства — 36260,9 рубля, занятые в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения — 38059,5 рубля, работники здравоохранения — 34422,1 рубля. Меньше всего зарабатывают администраторы и риэлторы - 18650,6 и 21932,6 рубля соответственно.