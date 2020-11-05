Новогодние утренники во Владимире: хороводов не будет!

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка ставит под угрозу проведение традиционных новогодних утренников. Обычно к ноябрю билеты на представления и концерты разлетались как горячие пирожки и достать их было очень сложно.

- В этом году из-за роста заболеваемости коронавирусом родители опасаются приводить ребенка на утренники, хотя активно звонят, спрашивают. Но вот билеты покупают пока неохотно, - рассказала Марина Протасова, режиссер Владимирского кукольного театра.

Спектакль "Круглый год". Владимирский областной театр кукол

Возможно, владимирцы просто опасаются, что власти в последний момент отменят новогодние культурные мероприятия, а вернуть деньги потом будет проблематично.

Но тем, кто все-таки решит устроить для ребенка выход в свет, следует знать, что хороводов после спектаклей, не будет в любом случае. А все из-за пресловутой социальной дистанции в 1,5 метра. Максимум, на что могут рассчитывать дети, так это на поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Да и те будут в масках.

- Что касается коллективных заявок, то мы их принимаем. Просто будем делать закрытые мероприятия. Для этого у нас готов и большой, и малый залы. Очень надеемся, что учреждения культуры не закроют, и мы сможем подарить детям новогоднюю сказку, - подчеркнула Марина Протасова.

В таком же формате будут работать и все остальные учреждения культуры Владимира — филармония, театр «Разгуляй», ОДКиИ и Арт-Дворец.

КОНКРЕТНО

«Комсомолка» сделала подборку новогодних представлений и концертов для детей

Спектакль "Снежная королева". Фото областной филармонии

Кукольный театр подготовил самую большую программу.

Спектакль на подушках «Круглый год» можно будет посмотреть 18 декабря в 17 часов, 19 декабря в 10 часов, 27 декабря в 10 и 12 часов.

Спектакль «Про ежика и медвежонка» - 19 декабря в 16.30, 30 декабря в 10 и 17 часов.

Спектакль «Терем Теремок» - 20, 26 декабря в 10 часов.

Спектакль «Морозко» - 20 декабря в 11 часов, 26 декабря в 14 часов, 8 января в 11 часов.

Спектакль «Лисичка-сестричка и серый волк» - 22 декабря в 10 и 11.30, 7 января в 16.30.

Спектакль «По щучьему велению» - 23, 24, 29 декабря в 10 и 17 часов, 4 января в 10 часов.

Спектакль «Елка для Бабы- Яги» - 27 декабря в 11 и 17 часов, 30 декабря в 11 и 14 часов, 10 января в 11 часов.

Спектакль «Подарок Бабушки Яги» - 28 декабря в 11 и 14 часов, 3 января — в 11 и 17 часов,.

Спектакль «Три снежинки» - 31 декабря в 10 и 12 часов.

Спектакль «Круговорот под новый год» - 2 и 9 января в 11 часов.

Спектакль «12 месяцев» - 4 января в 17 часов, 5 января в 11 и 14 часов.

Спектакль «Ежик и елка» - 6 января в 10 часов.

Спектакль «Ночь перед Рождеством» - 6 января в 17 часов, 7 января в 11 часов.

Спектакль «Ай, да Мыцык!» - 9 января в 11 часов.

В областной филармонии покажут музыкальную сказку «Снежная королева». Когда: 24-30 декабря, 3-5 января. Начало — в 11 и 15 часов.

В фольклорном театре «Разгуляй» представят сразу несколько спектаклей:

«Снежная королева» - 19, 20, 26, 27 декабря в 10.30 и 13.30, 21-25, 28-30 декабря в 10.00 и 13.00.

«Золушка» - 2 января в 13.00, 3-5 января в 10.30 и 13.30, 6 января в 10.30.

Областной дворец культуры и искусства приглашает школьников на дискотеку. В программе -современные хиты, а также конкурсы, челленджи и батлы от ведущей, флешмобы, живой вокал, DJ, шоу с серебряной бумагой от Деда Мороза и Снегурочки. Когда — 21-29 декабря в 18 часов.

Кроме того, там пройдет новогоднее представление по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города». Зрителей ждут песни в авторской аранжировке, профессиональный вокал и хореография, new light show, фокусы и сюрпризы, анимационные игры с залом, а также огромные надувные шары, с которыми удастся поиграть каждому. Когда: 25 декабря — 5 января. Начало — в 11 часов.

В Арт-дворец московский театр «Корона русского балета» привезет рождественскую сказку-балет «Щелкунчик». Когда — 5 января в 12 часов.