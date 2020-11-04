Мужчины за бутылку согласились убить собаку: лучший участковый Владимирской области рассказал о раскрываемости преступлений

Полицейский три года работает в третьем отделе полиции . Фото пресс-службы УМВД

Уже в десятый раз «Комсомольская правда» и Министерство внутренних дел проводят ежегодный конкурс «Народный участковый». Финальное голосование стартовало 1 ноября на нашем сайте (https://www.vladimir.kp.ru/media/806939/). Участие в нем принимают победители региональных этапов: лучшие участковые уполномоченные из всех регионов России.

Владимир представляет Александр Коровин, который уверенно обошел 18 своих конкурентов в региональном отборочном туре. Угрозы убийством, грабежи и бытовые конфликты — эти преступления чаще всего случаются на его участке. Александр три года работает в отделе полиции №3 УМВД России по городу Владимиру, и его показатели — лучшие среди коллег. Участковый каждые три месяца раскрывает в среднем 12 преступлений.

Достали нож и ткнули в шею

Одно из них поручили Александру Коровину в августе этого года. Жестокий случай произошел в микрорайоне Доброе: многодетная мать решила избавиться от ненужной собаки, но у самой рука убить животное не поднялась. Тогда женщина попросила за бутылку водки расправиться с собакой двух алкоголиков. В первый раз они вывели животное на окраину города, достали нож и ткнули в шею. Потом собаку выкинули в овраг, но она не погибла.

- Мужчины ушли, а пес прибежал к магазину хозяйки, где она работала. Увидев животное, женщина не сжалилась и во второй раз попросила тех же людей до конца добить собаку. Однако они просто привязали ее к дереву и тут же свалились от опьянения, - рассказал Александр Коровин, участковый уполномоченный отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру. - Проходящая мимо девушка заметила животное и стала поить водой. У собаки из шеи стала течь кровяная вода. Жительница города повезла животное в ветклинику, где сумели его спасти. Пса взяли на передержку, а девушка написала заявление в полицию.

Александр нашел сначала хозяйку животного, а потом вышел на тех, кто пытался его убить. На мужчин завели уголовные дела по статье 245 за жестокое обращение с животными. Им может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет. По словам участкового, женщину не удалось привлечь к ответственности, так как она только приказывала, само животное от ее рук не пострадало.

«Помог завязать с алкоголем и найти работу»

Но не каждый рабочий день Александра связан с такими дикими историями. Начинается он с планерки в отделе, а заканчивается посещениями ранее судимых жителей, заявителей и тех, кому просто нужна помощь. Так, Александр Коровин помог мужчине бросить пить и найти работу.

- Над 42-летним жителем велся административный надзор. Ранее его судили за кражу и грабеж, несколько раз мужчина был в местах заключения. Я решил с ним познакомиться. Пришел в квартиру, встретила его мать и рассказала, что он не хочет работать, выпивает, а выгнать родного сына она тоже не может. Тут я стал предлагать ему варианты, куда можно устроиться, постепенно стал уводить от выпивающих людей, - продолжает участковый. - Вскоре его взяли на работу дворником, причем в ТСЖ своего же дома. Мама мужчины до сих пор благодарит за то, что я помог ему завязать с алкоголем и посодействовал в трудоустройстве.

Сам участковый родился во Владимире. После службы в дивизии Внутренних войск МВД России поступил в Московский психологический институт на специальность «юриспруденция». Проработав пять лет в оперативном полку столичной полиции, вернулся во Владимир.

- Я мечтал о погонах с детства. Смотрел с гордостью на деда и отца, которые были военными, и представлял себя в форме, - говорит Александр Коровин. - Решил стать участковым, потому что это самые открытые представители органов полиции, мы напрямую общаемся с гражданами.

Часто Александру звонят ночью, и он сразу выезжает на вызовы. Участковый говорит, что жена им гордится и понимает сложность работы. Теперь она вместе с остальными жителями Владимирской области поддерживает Александра на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый».

На момент написания материала у нашего полицейского было 74 голоса. Чтобы проголосовать за Александра Коровина, нужно зайти на сайт «Комсомольской правды», зарегистрироваться и поставить «лайк» владимирскому участковому. У полицейских из других регионов голосов больше, так что надо активизироваться и поддержать нашего участника конкурса.

КОНКРЕТНО

Голосование продлится до 10 ноября. Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода - состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.