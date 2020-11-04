Владимиру передали федеральную землю для строительства дворца спорта под игровые виды и борьбу

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Губернатор Владимир Сипягин договорился с генеральным директором института развития «ДОМ.РФ» Виталием Мутко о передаче находящейся в их управлении федеральной земли под строительство крупнейшего в регионе спорткомплекса.

- После вступления в должность я пообещал жителям области инициировать строительство во Владимире многофункционального спортивного комплекса. Об этом много лет просили и наши спортсмены, среди которых чемпионы олимпиад, мира и Европы, и их многочисленные болельщики. Неправильно, когда в регионе, богатом спортивными достижениями, нет соответствующих современным стандартам тренировочных площадок и арены для проведения крупных соревнований, - подчеркнул глава региона.

Участок площадью 12 гектаров расположен на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей, рядом с ВлГУ. Спорткомплекс должен состоять из двух стеклянных корпусов, соединенных воздушным переходом. Размер основной арены – 72 на 36 метров с трибунами для зрителей на 3500 мест, где можно будет проводить как всероссийские, так и международные мероприятия самого высокого уровня.

В дворце спорта будут расположены тренировочные и тренажерные залы, восстановительный центр, конференц-зал, медкабинет, столовая, методические кабинеты, тренерские и судейские комнаты, кабинеты для административного персонала. Будут созданы условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Прорабатываются варианты размещения 25-метрового бассейна и уличных комплексов для сдачи норм ГТО.

Тренировочные залы будут предназначены для большинства видов спорта: бокса, дзюдо, самбо, карате, кикбоксинга, рукопашного боя, волейбола, баскетбола, мини-футбола.

Рядом с основным зданием комплекса планируется создать открытые уличные спортплощадки, скейт-парк и площадки для экстремальных видов спорта. Территория спортобъекта будет благоустроена, озеленена и дополнена рекреационной зоной для отдыха.

Концепцией предусмотрено также строительство 14-этажной гостиницы на 180 мест, что позволит комфортно разместить спортсменов-участников различных соревнований. Рядом появится здание-трансформер с адаптацией под изменяющиеся потребности жителей.

В самом спорткомплексе будет подземная парковка на 400 машин, рядом со зданием – еще одна для легковых автомобилей на 98 мест и стоянка для автобусов. Предусмотрены отдельно стоящий паркинг на 300 мест и стоянка около гостиницы на 30 машиномест.

Жилая застройка территории представлена тремя 17-этажными многоквартирными домами. Первые два этажа в них будут отданы под размещение объектов торговли и обслуживания населения. Во дворах предусмотрены детские площадки.

По словам губернатора, следующим шагом к реализации задуманного должна стать разработка администрацией города Владимира техзадания к проекту планировки передаваемого под застройку участка. Важно, чтобы оно было подготовлено оперативно, ведь предстоящее потом создание проекта планировки - многомесячный процесс.

- Любые вопросы по проектам, подразумевающие участие администрации города, будут своевременно решены как то требует законодательство, - подчеркнули в мэрии.

К слову, камнем преткновения в передаче участка было возражение городской администрации против одного из условий сделки - использования части площади для строительства жилья. Но сейчас этот вопрос решен - «ДОМ.РФ» согласился передать участок без дополнительных обязательств со стороны города.