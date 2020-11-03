Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 ноября 2020: в регионе осталось лишь 11 процентов свободных коек

. Фото: Артем КИЛЬКИН

У нас опять анти-рекорд — 105 заболевших за сутки. Именно столько случаев было лабораторно подтверждено во Владимирской области на 10 часов утра 3 ноября. При этом выздоровели 98 человек, умерли трое.

Вот как распределились все случаи по районам:

- 22 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 9 сл. в Александровском,

- 8 сл. в Петушинском,

- 7 сл. в Ковровском,

- 6 сл. в Камешковском,

- по 4 сл. в Вязниковском, Юрьев-Польском и Кольчугинском районах,

- 3 сл. в Собинском,

- по 2 сл. в Гороховецком, Суздальском и Селивановском районах,

- 1 сл. в Меленковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9 915 случаев заболевания (1800 сл. в г. Владимире, 1456 сл. в Гусь-Хрустальном, 1129 сл. о. Муром, 819 сл. в Петушинском, 826 сл. в Ковровском, 746 сл. в Александровском, 474 сл. в Вязниковском, 425 сл. в Собинском, 419 сл. в Юрьев-Польском, 324 сл. в Кольчугинском, 244 сл. в Меленковском, 239 сл. в Суздальском, 228 сл. в Селивановском, 197 сл. в Гороховецком, 193 сл. в Судогодском, 159 сл. в Киржачском, 138 сл. в Камешковском, 99 сл. в г. Радужном).

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Естественно, что когда каждый день заражается коронавирусом больше ста человек, все острее становится вопрос с количеством свободных коек в регионе. Областные власти днем 2 ноября сообщали, что 89 процентов из них заняты (1061), свободны – 132.

К вечеру появилась информация, что новые койки для больных коронавирусом собираются добавить в двух районах Владимирской области. 20 коек дополнительно развёрнуто в Ковровской многопрофильной городской больнице №1 и 15 коек – в Камешковской районной больнице. В Камешково отделение для лечения пациентов с Covid-19 открыто впервые.

Как сообщила директор Департамента здравоохранения Елена Утемова, все 35 специализированных мест оснащены кислородом. Они предназначены для лечения пациентов со среднетяжёлой формой заболевания.

«Эта мера направлена на повышение доступности медицинской помощи для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В случае необходимости во Владимирской области продолжится развёртывание специализированных коек», – подчеркнула глава ведомства.

Таким образом, сейчас в региональной системе здравоохранения функционирует 1208 ковидных коек, в том числе 655 – с кислородом, 229 – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 148 – реанимационных.

Напомним, что ежесуточно в регионе число заболевших увеличивается на 100, а то и больше человек, врачи говорят, что во Владимире свободных коек нет, и пациентов с коронавирусом отправляют в другие города региона, а в Муроме глава округа Евгений Рычков просит власти открыть в их городе covid-госпиталь. Так что новые койки необходимы. Вопрос лишь в том, надолго ли решат проблему 35 новых мест.