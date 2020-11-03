В Ковровском районе создадут особую экономическую зону, благодаря которой появятся 500 рабочих мест

Михаил Мишустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ковровском районе откроют новую особую экономическую зону промышленного типа «Доброград-1». На ее территории введут льготные налоговые условия и снизят арендные платежи для предпринимателей, которые должны прийти в наш регион. Ожидается, что запуск особой экономической зоны поможет создать 500 рабочих мест и привлечь в регион около 2,6 млрд рублей инвестиций.

Преимущества для бизнеса

Постановление о создании новой зоны подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Такая же территория будет открыта в Московской области. Если там предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, то в Ковровском районе планируется разместить предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения.

- Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Речь идет о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях. Кроме того, резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющих компаний при реализации инвестпроектов, - сообщается на сайте правительства России без указания дат, когда начнется реализация проекта.

Это вторая зона, которая будет образована во Владимирской области. Два года назад создавали подобную на территории Камешковского района. Сам город Камешково официально получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Но успеха это не принесло. Несмотря на масштабные налоговые льготы, инвесторы не заинтересовались районом. Это подтвердилось в отчете Счетной палаты Владимирской области в 2019 году:

«Территория опережающего социально-экономического развития «Камешково» фактически не функционирует. По состоянию на 01.07.2019 зарегистрированные резиденты ТОСЭР г. Камешково отсутствуют, что создает риски нарушения соглашения с Министерством экономического развития РФ и утраты статуса ТОСЭР».

Все делается на частные деньги

Эксперты говорят, что Камешковскому району особая зона дала импульс развития, но в масштабе области никакого влияния на экономику не оказала. В Ковровском районе будет образована территория уже с другими направлениями. Возможно, зона станет мощным подспорьем и для владимирских компаний, считает Евгений Полковников, генеральный директор «Независимого агентства региональных исследований».

Особую зону создадут рядом с Доброградом. Фото: Ольга МАКАРОВА

- Региональные компании могут начать переносить свой бизнес на эту территория. Там есть ряд привлекательных финансово-экономических условий с сочетанием определенной инфраструктуры Доброграда. Это действительно может повлиять на экономические показатели региона. Если развитие города Доброграда пойдет хорошими темпами, и его собственники смогут убедить крупные компании в привлекательности, то все это может вырасти в интересный проект. Я бы положительно оценил решение о создании такой зоны, - отметил Евгений Полковников. - Минусы могли быть, если бы, например, особая зона потребовала бы серьезных вложений из регионального бюджета. Но здесь речи об этом не идет. Все делается на частные деньги. Социальных негативных последствий также нет.

Единственное, все процессы реализации сопровождаются огромными рисками. Предприниматели вложат свои деньги, а проект по каким-то причинам не удастся. Неудача и будет негативным последствием. Но, по словам эксперта, проект уникальный, он должен состояться и привлечь внимание к Владимирской области.