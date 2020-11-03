Владимирское "Торпедо" пропускает из-за коронавируса уже два матча подряд

А это уже кадр из матча футбольного клуба "Муром" - только что муромляне сравняли счет с углового.

1 ноября во второй группе Первенства ПФЛ по футболу, где выступают команды из Владимирской области прошел 14 тур. Однако владимирское «Торпедо» в нем не участвовало. И это уже второй тур, когда владимирцы пропускают игру по независимым от них причинам.

Судьбу игр решат на этой неделе

В середине октября владимирские футболисты набрали невероятный темп — семь побед подряд, в том числе над лидерами «Олимпом-Долгопрудным» и «Тверью», говорят сами за себя. После этого «Торпедо» предстояли игры с сибирскими командами. Однако матчи с «Читой» и иркутским «Зенитом» были отменены. С последними владимирцы должны были сыграть дома 1 ноября.

Оба матча были отменены из-за коронавируса. У «Читы» болели сами игроки. У «Зенита» не болел никто, но ситуация в Иркутской области настолько не благополучная, что команде запретил выезжать Роспотребнадзор. Самое интересное, что потенциально «Торпедо» должны присудить технические победы, так как клуб готов был играть и не виноват в случившемся. Во всяком случае, все подобные ситуации в России КДК РФС оценивал именно так. Но пока Контрольно-дисциплинарный комитет еще не собирался. В клубе сказали, что они ждут решения на этой неделе. Если футбольные власти встанут на сторону владимирской команды, «Торпедо» сразу поднимется на второе место!

Однако болельщики «Торпедо» больше думают не об этом, а о том, каково состояние команды из-за вынужденного простоя, ведь футболисты не играли с 18 октября. А ближайшая игра в Москве с «Родиной» состоится лишь 7 ноября. То есть игровой практики у владимирских футболистов не было почти три недели.

- Мы в этом отношении с «Родиной» находимся в равных условиях, - сказал пресс-атташе клуба Владимир Никольский. - Москвичи также не играли с 18 октября, ведь в последних двух турах они должны были встретиться с «Читой» и «Зенитом». И их матчи также не состоялись. Так что физическая подготовка вряд ли сыграет решающую роль.

Обидное поражение в Смоленске

Тем временем, ФК «Муром» никак не может вновь обрести уверенность. После хорошего старта команда посыпалась и начала проигрывать один матч за другим. И даже недавняя победа не решила проблемы красно-черных. Вот и матч в Смоленске закончился обидным поражением.

В стартовом составе «Мурома» произошло только одно изменение по сравнению с прошлым матчем: Радченко вышел вместо Миносяна. Но были и позиционные перестановки: например, Сергей Шалин переместился в опорную зону. Первый тайм прошел в спокойном режиме, было много борьбы, фолы привели к четырем карточкам. Единственный гол был забит в розыгрыше стандартного положения: после подачи Семен Егоров ногой подправил мяч в сетку ворот – 1:0.

Второй тайм начался с быстрых атак «Смоленска», но гол забили муромляне. Гостям удалось хорошо разыграть угловой, да и «Смоленск» упустил Никиту Киреева, а тот головой переправил мяч в пустые ворота. После этого какое-то время преимущество имел именно ФК «Муром». Были неназначенные пенальти, попадания в штангу, опасные удары. Однако отличиться гостям не удалось. А потом смоленские футболисты сумели разбить игру на эпизоды, сбить темп, а на 89-й минуте и вовсе забить второй гол. Сергиенко прорвался по центру, скинул Васильеву, и тот пробил с линии штрафной в нижний угол – 2:1.

В этом году ФК «Муром» осталось провести два матча: оба с «Казанкой». 7 ноября муромляне сыграют на выезде, а 12 ноября — дома.