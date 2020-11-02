Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 ноября 2020: ни одного умершего впервые за три дня, но сто заболевших за сутки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если посчитать, то за последнюю неделю в среднем ежесуточно во Владимирской области заражается коронавирусом сто человек. И сегодняшние цифры попадают в средние на все сто процентов. Именно сто новых случаев лабораторно подтверждено на 10 часов утра 2 ноября.

По-прежнему, больше всего случаев приходится на Владимир — каждый пятый заболевший живет в областной столице. Следом идут Гусь-Хрустальный и Муромский районы. А вот как в целом распределились случаи по районам:

- 21 сл. в г. Владимире,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 15 сл. в Муромском,

- по 8 сл. в Ковровском и Петушинском районах,

- 7 сл. в Вязниковском,

- 5 сл. в Камешковском,

- по 3 сл. в Юрьев-Польском, Александровском, Кольчугинском и Селивановском районах,

- по 2 сл. в Собинском, Меленковском и Судогодском районах,

- по 1 сл. в Суздальском и Киржачском районах.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9810 случаев заболевания (1778 сл. в г. Владимире, 1442 сл. в Гусь-Хрустальном, 1112 сл. о. Муром, 811 сл. в Петушинском, 819 сл. в Ковровском, 737 сл. в Александровском, 470 сл. в Вязниковском, 422 сл. в Собинском, 415 сл. в Юрьев-Польском, 320 сл. в Кольчугинском, 243 сл. в Меленковском, 237 сл. в Суздальском, 226 сл. в Селивановском, 195 сл. в Гороховецком, 193 сл. в Судогодском, 159 сл. в Киржачском, 132 сл. в Камешковском, 99 сл. в г. Радужном).

Кстати, уже несколько дней не было ни одного случая заражения Covid-19 в городе Радужном. Это вообще единственная территория в 33 регионе, где до сих пор с весны меньше 100 случаев заражения. Также впервые за последние трое суток нет умерших от коронавируса. А выздоровели 77 человек.