Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 ноября 2020: губернатор Владимир Сипягин заявил, что нас ждет увеличение заболеваемости

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый антирекорд по заболеваемости Covid-19 во Владимирской области. Роспотребнадзор обновил данные по коронавирусу. И на 10 часов утра 1 ноября лабораторно подтверждено 103 новых случая. Столько заболевших за одни сутки в 33 регионе еще не было.

Вот как распределились случаи по районам:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 14 сл. в Муромском,

- 11 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в Ковровском,

- 7 сл. в Камешковском,

- 6 сл. в Вязниковском,

- по 5 сл. в Юрьев-Польском и Суздальском районах,

- по 4 сл. в Александровском, Кольчугинском, Собинском и Селивановском районах,

- по 3 сл. в Петушинском и Киржачском районах,

- 2 сл. в Меленковском,

- 1 сл. в Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9710 случаев заболевания (1757 сл. в г. Владимире, 1426 сл. в Гусь-Хрустальном, 1097 сл. о. Муром, 803 сл. в Петушинском, 811 сл. в Ковровском, 734 сл. в Александровском, 463 сл. в Вязниковском, 420 сл. в Собинском, 412 сл. в Юрьев-Польском, 317 сл. в Кольчугинском, 241 сл. в Меленковском, 236 сл. в Суздальском, 223 сл. в Селивановском, 195 сл. в Гороховецком, 191 сл. в Судогодском, 158 сл. в Киржачском, 127 сл. в Камешковском, 99 сл. в г. Радужном)

Кроме того, уже второй день подряд в регионе есть смертельные случаи. На этот раз умерли трое. Напомним, что вчера во Владимирской области от Covid-19 скончались четыре человека. Зато выздоровели 58 человек.

.

Тем временем, 20 дополнительных коек для больных коронавирусом развернули 31 октября в первой городской больнице Коврова. Теперь в этом инфекционном госпитале 80 мест. Об этом сообщил губернатор Владимирской области в социальных сетях.

- В ноябре продолжим наращивать мощности. Прогнозируется увеличение заболеваемости, мы должны быть к этому готовы, - написал губернатор Владимир Сипягин.

Напомним, что неделю назад были развернуты 180 койко-мест для лечения пациентов с Covid-19 в Областной клинической больнице и еще 65 коек в медучреждениях региона. Всего у нас функционируют 1193 койки для пациентов с коронавирусом. Из них свободно только 14%. В абсолютных цифрах это 160 коек.

И еще немного статистики - общее число летальных случаев достигло 264 человек, выздоровели с начала пандемии - 6915 пациентов. Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций – 589, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 156. По состоянию на этот день на стационарном лечении находился 41 пациент с ОРВИ и 271 – с пневмонией.