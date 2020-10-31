Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 31 октября 2020: кого еще из владимирцев отправили на самоизоляцию?

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну, вот мы и преодолели важный психологический барьер в сто заболевших коронавирусом за сутки. На 10 часов утра 3о октября лабораторно подтвержден 101 случай заражения Covid-19. До этого историческим максимумом для Владимирской области было 99 заболевших. Столько фиксировали чиновники еще 18 мая. И с тех пор до этой цифры показатели еще не добирались до сегодняшнего дня.

Вот как распределились случаи по районам:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 14 сл. в Ковровском,

- по 9 сл. в Муромском и Кольчугинском районах,

- 8 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 7 сл. в Александровском и Гороховецком районах,

- 6 сл. в Юрьев-Польском,

- 5 сл. в Собинском,

- 4 сл. в Суздальском,

- по 3 сл. в Петушинском и Меленковском районах,

- по 2 сл. в Вязниковском районе и в Радужном,

- по 1 сл. в Камешковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9508 случаев заболевания (1715 сл. в г. Владимире, 1400 сл. в Гусь-Хрустальном, 1066 сл. о. Муром, 798 сл. в Петушинском, 792 сл. в Ковровском, 721 сл. в Александровском, 457 сл. в Вязниковском, 413 сл. в Собинском, 403 сл. в Юрьев-Польском, 307 сл. в Кольчугинском, 239 сл. в Меленковском, 229 сл. в Суздальском, 218 сл. в Селивановском, 192 сл. в Гороховецком, 191 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 116 сл. в Камешковском, 96 сл. в г. Радужном).

Не удивительно, что губернатор вновь внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Во Владимирской области не только продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, но и решили изолировать еще часть горожан. Теперь на самоизоляцию должны отправиться владимирцы с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременные. Пребывать у себя дома или на даче они должны до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Исключение сделано для медработников и тех сотрудников, которые по решению работодателя должны быть на рабочем месте во благо организации. Впрочем, тем, кто самоизолировался дома, все же можно выходить на улицу: чтобы сходить к врачу, сделать прививку, пройти положенный беременным скрининг или осмотр, дойти в ближайший магазин, аптеку, мастерскую, выгулять питомца – но не дальше ста метров от дома. Также можно выйти из дома, чтобы доехать до дачи или добраться до любого государственного или муниципального учреждения, если вам туда необходимою. Но при одном условии: если вы не сможете получить необходимую услугу в электронном виде. Выйти и выкинуть мусор тоже не возбраняется.

Зато областные власти пошли на встречу предприятиям общепита, которые жаловались, что после запрета работать по ночам теряют по 30 процентов выручки ежедневно. Ради этого они даже встретились с вице-губернатором Александром Ремигой. Правда, встреча не привела к каким-то кардинальным решениям. Власти лишь разрешили открываться с 6 утра (раньше указом губернатора им запретили работать с 23.00 и до 8.00), а также сказали, что подумают о том, как отслеживать коронавирусных больных. Предлагается спрашивать у посетителей кафе и ресторанов имена, фамилии и номера телефонов, а также ставить в залах видеокамеры. Однако это пока всего лишь проекты.

А власти города Владимира отчитались о том, что они продолжают обработку тротуаров и остановок. По графику бригады ЦУГД трижды в неделю работают во всех районах города. В среднем за смену обрабатывают по 50-60 остановок и прилегающих тротуаров, при этом используют и поливальные машины большого объема, и специальное переносное оборудование, с которым может справиться один работник. Для противовирусной обработки применяется раствор гидрохлорида натрия, безопасный для людей и животных.