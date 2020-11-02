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«Ночь искусств» во Владимире: спектакли онлайн и мастер-классы в масках

Всероссийская акция в этом году пройдет под девизом «Искусство объединяет»
Виктория СУХОВА
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Фото предоставлено музыкально-просветительским театром.

Фото предоставлено музыкально-просветительским театром.

«Ночь искусств» в этом году пройдет уже в восьмой раз. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки многие мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Театры приглашают

Владимирский театр драмы примет участие в акции в формате онлайн. На своей странице ВКонтакте (https://vk.com/teatr33) он покажет сразу два спектакля. В 19 часов можно будет увидеть «Тайну Старого дома» в постановке Юлии Беляевой. Возникновению этого спектакля предшествовал успешный писательский дебют психолога Ольги Гуниной. Талантливый московский режиссер связала разрозненные сюжеты рассказов общей историей большой, когда-то дружной семьи. Автор сделала некую сегодняшнюю параллель с чеховскими сестрами Прозоровыми — Ольгой, Машей и Ириной. Живущие вдали друг от друга замужние сестры приезжают в старый отчий дом, чтобы попрощаться с ним перед продажей. И тут их посещают ностальгические воспоминания детства, юности; увлекательные, порой забавные, порой печальные семейные легенды и мистические истории.

Продолжит «Ночь искусств-2020» в 21.30 онлайн-показ спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» - вокально-пластической трагедии по мотивам очерка Лескова в постановке режиссера-балетмейстера Марии Большаковой. Это история молодой Катерины, познавшей сметающую все на своем пути любовь. Молодая красавица, по расчету выданная за нелюбимого, годами томится в удушливой чопорной атмосфере богатого купеческого дома, изнывая от скуки и внезапно загорается пагубной, непреодолимой страстью к дерзкому приказчику Сергею. Отныне она уже не способна думать ни о чем, кроме возлюбленного, и готова ради него на любое безумство и преступление.

Владимирский театр кукол тоже покажет два спектакля и тоже на своей странице ВКонтакте (https://vk.com/puppet33). Зрители увидят постановки «Волк и семеро козлят» в 11 часов и «Богатырь Илья из Мурома» в 18 часов.

Спектакль про богатыря Илью. Фото предоставлено облатсным театром кукол.

Спектакль про богатыря Илью. Фото предоставлено облатсным театром кукол.

Спектакль про богатыря Илью. Фото предоставлено облатсным театром кукол.

Спектакль про богатыря Илью. Фото предоставлено облатсным театром кукол.

Сказки, рассказанные ночью

Театр-студия «Новая сцена» представит владимирцам необычный проект — литературный перфоманс «Сказки, рассказанные ночью». Необычные, яркие, фантастические и загадочные истории разных авторов, стран и народов будут рассказаны актерами. Возраст зрителей не ограничен: сказки подойдут как маленьким, так и взрослым. Кстати, количества мест ограничено. Не забудьте маски.

Начало — в 21.00. Вход — свободный.

Мировые хиты мюзикла и оперетты

В областной научной библиотеке пройдет концертная программа музыкально-просветительского театра «Мировые хиты мюзикла и оперетты». Владимирцы услышат музыку в исполнении камерного струнного квартета Hiqh Life Classic Quartet под управлением Андрея Шевлякова. Ведущая программы – Дария Семина-Курпаяниди, певица и автор песен, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Солисты: Алексей Ярыгин (фортепиано), Юлия Лючина, Юлия Покачалова, Светлана Балашова, Екатерина Крюкова, Георгий Стругов.

В программе – номера из известных оперетт и мюзиклов, ставших мировыми хитами: «Сильва», «Летучая мышь», «Чикаго», «Кошки», «Иисус Христос – суперзвезда», «Юнона и Авось», Notre Dame de Paris, «Звуки музыки», «Голубая камея», «Зорро».

Присоединиться к «Ночь искусств в библиотеке» можно будет и в режиме онлайн. Прямую трансляцию смотрите на портале «Культура.рф», сайте библиотеки и в ее группах в социальных сетях «Вконтакте», Facebook и «Одноклассники».

Начало — в 20 часов. Вход свободный, количество мест ограничено.

Творческая встреча и мастер-классы

Насыщенную программу подготовили в областной библиотеке для детей и молодежи. Будут работать три зоны: интеллектуальная, зона творчества и зона объединения.

В зоне объединения можно будет увидеть спектакль по произведениям Евгения Евтушенко «По ягоды», встретиться с молодым скульптором Михаилом Блиновым, а также услышать выступления музыкантов.

В интеллектуальной зоне спикеры расскажут о лоскутном шитье, русском искусстве, китайской каллиграфии и живописи. Кроме того, пройдет игра «Что, где и когда на территории искусства?» и квест-игра «По следам призрака».

В зоне творчества пройдут несколько мастер-классов — по изготовлению народной куклы, по скрапбукингу и по плетению шнура.

Начало — в 18 часов. В этом году посещение мероприятий строго по предварительной записи. Телефон: 8(4922)333-700.

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