«Ночь искусств» во Владимире: спектакли онлайн и мастер-классы в масках

Фото предоставлено музыкально-просветительским театром.

«Ночь искусств» в этом году пройдет уже в восьмой раз. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки многие мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Театры приглашают

Владимирский театр драмы примет участие в акции в формате онлайн. На своей странице ВКонтакте (https://vk.com/teatr33) он покажет сразу два спектакля. В 19 часов можно будет увидеть «Тайну Старого дома» в постановке Юлии Беляевой. Возникновению этого спектакля предшествовал успешный писательский дебют психолога Ольги Гуниной. Талантливый московский режиссер связала разрозненные сюжеты рассказов общей историей большой, когда-то дружной семьи. Автор сделала некую сегодняшнюю параллель с чеховскими сестрами Прозоровыми — Ольгой, Машей и Ириной. Живущие вдали друг от друга замужние сестры приезжают в старый отчий дом, чтобы попрощаться с ним перед продажей. И тут их посещают ностальгические воспоминания детства, юности; увлекательные, порой забавные, порой печальные семейные легенды и мистические истории.

Продолжит «Ночь искусств-2020» в 21.30 онлайн-показ спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» - вокально-пластической трагедии по мотивам очерка Лескова в постановке режиссера-балетмейстера Марии Большаковой. Это история молодой Катерины, познавшей сметающую все на своем пути любовь. Молодая красавица, по расчету выданная за нелюбимого, годами томится в удушливой чопорной атмосфере богатого купеческого дома, изнывая от скуки и внезапно загорается пагубной, непреодолимой страстью к дерзкому приказчику Сергею. Отныне она уже не способна думать ни о чем, кроме возлюбленного, и готова ради него на любое безумство и преступление.

Владимирский театр кукол тоже покажет два спектакля и тоже на своей странице ВКонтакте (https://vk.com/puppet33). Зрители увидят постановки «Волк и семеро козлят» в 11 часов и «Богатырь Илья из Мурома» в 18 часов.

Спектакль про богатыря Илью. Фото предоставлено облатсным театром кукол.

Спектакль про богатыря Илью. Фото предоставлено облатсным театром кукол.

Сказки, рассказанные ночью

Театр-студия «Новая сцена» представит владимирцам необычный проект — литературный перфоманс «Сказки, рассказанные ночью». Необычные, яркие, фантастические и загадочные истории разных авторов, стран и народов будут рассказаны актерами. Возраст зрителей не ограничен: сказки подойдут как маленьким, так и взрослым. Кстати, количества мест ограничено. Не забудьте маски.

Начало — в 21.00. Вход — свободный.

Мировые хиты мюзикла и оперетты

В областной научной библиотеке пройдет концертная программа музыкально-просветительского театра «Мировые хиты мюзикла и оперетты». Владимирцы услышат музыку в исполнении камерного струнного квартета Hiqh Life Classic Quartet под управлением Андрея Шевлякова. Ведущая программы – Дария Семина-Курпаяниди, певица и автор песен, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Солисты: Алексей Ярыгин (фортепиано), Юлия Лючина, Юлия Покачалова, Светлана Балашова, Екатерина Крюкова, Георгий Стругов.

В программе – номера из известных оперетт и мюзиклов, ставших мировыми хитами: «Сильва», «Летучая мышь», «Чикаго», «Кошки», «Иисус Христос – суперзвезда», «Юнона и Авось», Notre Dame de Paris, «Звуки музыки», «Голубая камея», «Зорро».

Присоединиться к «Ночь искусств в библиотеке» можно будет и в режиме онлайн. Прямую трансляцию смотрите на портале «Культура.рф», сайте библиотеки и в ее группах в социальных сетях «Вконтакте», Facebook и «Одноклассники».

Начало — в 20 часов. Вход свободный, количество мест ограничено.

Творческая встреча и мастер-классы

Насыщенную программу подготовили в областной библиотеке для детей и молодежи. Будут работать три зоны: интеллектуальная, зона творчества и зона объединения.

В зоне объединения можно будет увидеть спектакль по произведениям Евгения Евтушенко «По ягоды», встретиться с молодым скульптором Михаилом Блиновым, а также услышать выступления музыкантов.

В интеллектуальной зоне спикеры расскажут о лоскутном шитье, русском искусстве, китайской каллиграфии и живописи. Кроме того, пройдет игра «Что, где и когда на территории искусства?» и квест-игра «По следам призрака».

В зоне творчества пройдут несколько мастер-классов — по изготовлению народной куклы, по скрапбукингу и по плетению шнура.

Начало — в 18 часов. В этом году посещение мероприятий строго по предварительной записи. Телефон: 8(4922)333-700.