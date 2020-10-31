«Теряем 30% прибыли»: владимирские бизнесмены просят разрешить работу ресторанов ночью

Через неделю рестораторы вновь встретятся с представителями администрации и Роспотребнадзора Фото: Валерия ПРОНИНА

Предприниматели добились встречи с вице-губернатором региона Александром Ремигой. Они просят администрацию Владимирской области разработать новые меры поддержки общепита и детских развлекательных центров. Бизнесмены говорят, что существующий запрет на обслуживание посетителей с 23 часов до восьми утра, принятый 16 октября, ведет к большим убыткам для них. Они теряют до трети выручки. А владельцы детских игровых клубов остались совсем без прибыли — их деятельность полностью приостановлена до 8 ноября.

«Никто просто так кушать не идет»

- У нас в детском центре есть кафе, и ему нет смысла работать без развлекательной зоны. Никто просто так кушать не идет. Остались без работы повара, официанты и бармены. Нас бьет больше всех — мы закрылись с начала пандемии, а возобновили работу только 7 августа. И тут опять ограничения как тест на выживаемость. А выжить очень сложно в таких условиях. Все мы боимся полного закрытия, потому что второй раз подняться уже не сможем, - рассказала Екатерина Шарипова, руководитель развлекательного центра «Самохвал».

Работа на вынос, включая доставку, не подходит такому типу заведений. Не выручает она и рестораторов. У Андрея Кондрашина существует своя сеть придорожных кафе на трассе М-7. Как раз ночью к ним заезжают дальнобойщики, чтобы перекусить и отдохнуть. Теперь люди едят на капотах и в салонах своих машин.

- Мы столкнулись с непониманием и недовольством. Выручка упала на 90%. Дальнобойщики ведь могут поесть и в полночь, и в три часа ночи. Шансы заразиться даже меньше — человек поел, попил и отправился в путь. Водители спрашивают: «А почему в восемь вечера мы можем зайти в ваше кафе, а заехать в пять утра уже нельзя?». Просим разрешить нам работать ночью с соблюдением всех мер предосторожности. Учтите нашу специфику, на вынос готовить не получится — это будет мизерный процент дохода, - обратился Андрей Кондрашин к первому заместителю губернатора Владимирской области Александру Ремиге и представителю Роспотребнадзора.

Больше всего предпринимателей смущает, что все это делается под девизом «шансы заразиться в местах общепита выше». Они попросили представителей Роспотребнадзора назвать количество человек, которое могло заболеть после посещения ресторанов и кафе. Но такие данные там не собирают. Тогда бизнесмены стали приводить в пример московскую власть, которая не приняла решение закрывать заведения. При этом в столице идет спад заболеваемости, в отличие от Владимирской области.

- Эпидситуация развивается не в лучшую сторону, в нашем регионе растет число заболевших. И насколько эффективна принятая мера, покажет время. Мы в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача считаем, что она необходима, - заявила Виктория Вечканова, начальник юридического обеспечения регионального Управления Роспотребнадзора. - У нас нет такого, чтобы заболевшие люди рассказывали, что на днях были в заведении общественного питания. Мы только выясняем круг людей, с кем был в контакте зараженный, а не какие места он посещал.

Персонал стал уходить в другие сферы

Предприниматели попросили назвать количество человек, которое могло заразиться в ресторанах и кафе. Но таких данных нет Фото: Валерия ПРОНИНА

Бизнесмены подводили к мысли, что две недели ночных ограничений показывают, что рост заболеваемости никак не связан с местами общепита и развлекательными центрами. Число заболевших не снижается — падает лишь выручка у предпринимателей. И если дальше работать в таком формате, то это приведет к массовому банкротству предприятий.

- Мы две недели работаем с ограничениями, и если брать статистику заболеваемости коронавирусом, то у нас не идет снижение. То есть показатели в региона не связаны с запретом работы общепита с 23.00, - отметил Дмитрий Большаков, директор ООО «Добрая еда». - Я сейчас наблюдаю лишь резкое снижение выручки в моих предприятиях: мы имеем падение более 30% за две недели, скоро приблизимся к 40%. Люди, пришедшие после работы, звонят, чтобы забронировать столик. Когда им говорят, что заведение работает до 23.00, они отказываются от брони: говорят, что пока соберутся, приедут, им останется час-полтора для отдыха. Арендная плата за помещения у нас не снижается. Также мы выплачиваем полную заработную плату оставшимся сотрудникам, чтобы они не ушли. Потому что за 4 месяца предыдущего простоя некоторые наши повара стали отказываться от работы и поменяли сферу деятельности. Повторное ограничение еще больше вызывает неприязнь персонала к индустрии общественного питания, и нам будет еще сложнее найти потом профессиональные кадры.

Через неделю рестораторы собираются вновь встретиться с представителями областной администрации и Роспотребнадзора. Александр Ремига допустил, что за это время будет разработана технология сбора данных посетителей — имени, фамилии и номера телефона.

- В случае, если гражданин посещал за три-четыре дня до выявления заболевания заведения общественного питания, то Роспотребнадзор должен уведомить руководство, что в их кафе был такой человек. Тогда по камерам видеонаблюдения персонал сможет увидеть, кто находился рядом и какой сотрудник обслуживал его. Давайте доработаем эту идею, - сказал вице-губернатор.

А пока власти пошли лишь на более раннее открытие предприятий общепита - не с восьми, а с шести утра. Но поможет ли это предпринимателям?