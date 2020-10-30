Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 30 октября 2020: больше 100 заболевших за сутки, это новый максимум

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну, вот мы и преодолели важный психологический барьер в сто заболевших коронавирусом за сутки. На 10 часов утра лабораторно подтвержден 101 случай заражения Covid-19. До этого историческим максимумом для Владимирской области было 99 заболевших. Столько фиксировали чиновники еще 18 мая. И с тех пор до этой цифры показатели еще не добирались до сегодняшнего дня.

Вот как распределились случаи по районам:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 14 сл. в Ковровском,

- по 9 сл. в Муромском и Кольчугинском районах,

- 8 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 7 сл. в Александровском и Гороховецком районах,

- 6 сл. в Юрьев-Польском,

- 5 сл. в Собинском,

- 4 сл. в Суздальском,

- по 3 сл. в Петушинском и Меленковском районах,

- по 2 сл. в Вязниковском районе и в Радужном,

- по 1 сл. в Камешковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9508 случаев заболевания (1715 сл. в г. Владимире, 1400 сл. в Гусь-Хрустальном, 1066 сл. о. Муром, 798 сл. в Петушинском, 792 сл. в Ковровском, 721 сл. в Александровском, 457 сл. в Вязниковском, 413 сл. в Собинском, 403 сл. в Юрьев-Польском, 307 сл. в Кольчугинском, 239 сл. в Меленковском, 229 сл. в Суздальском, 218 сл. в Селивановском, 192 сл. в Гороховецком, 191 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 116 сл. в Камешковском, 96 сл. в г. Радужном).

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Кроме того, стоит отметить, что в регионе ужесточены меры режима самоизоляции. Власти региона добавили еще категории тех, кому не стоит покидать дома без лишней надобности. К пенсионерам добавили тех, кто имеет ряд хронических заболеваний и беременных. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Кроме того, много пищи для размышлений дал вчерашний брифинг областных властей, где была масса новостей по теме Covid-19. Информацию оттуда вы можете прочитать здесь. А в нашей подборке обратим внимание на самое главное. Так, директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова прокомментировала слова владимирских фельдшеров, работающих в скорой помощи, о том, что коек для коронавирусных больных не хватает, и людей приходится оставлять дома. По словам главы облздрава, самая сложная ситуация складывалась в областном центре. Однако открытие ковид-госпиталя в ОКБ облегчило ситуацию. Сейчас информацию медиков проверяет Росздравнадзор, а также проверку проводит контрольно-ревизионное управление департамента здравоохранения.

- Я думаю, что все факты будут обязательным образом проверены, будут сделаны соответствующие выводы. Хотя я уже говорила о том, что мы на сегодняшний день принимаем те меры, которые позволяют разгрузить ситуацию и обеспечить информирование наших подразделений скорой медицинской помощи о наличии свободных мест, - подчеркнула Утемова.

Там же Елена Утемова сообщила, что забирать в больницы теперь будут только тех пациентво с коронавирусом, у кого болезнь протекает тяжело. Пациентам со средней и легкой формой предлагают лечиться дома.

- В стационарах, главным образом, будут находиться пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке и интенсивной терапии. Остальные при благоприятной клинической картине могут лечиться на дому, в амбулаторных условиях, получив современные лекарственные препараты, – подчеркнула Елена Утемова.

Также выписывать лечиться амбулаторно могут не после двух отрицательных тестов на коронавирус, а после одного, но только если больного можно изолировать в отдельной комнате. При этом в области будет круглосуточно работать центр дистанционного наблюдения за пациентами и если самочувствие пациента ухудшится – его немедленно увезут в больницу. Более того, уже в ноябре на базе Госуслуг заработают дистанционные медицинские консультации. Также в департаменте здравоохранения работает многоканальная «горячая линия» 8 (800) 350-17-33 по вопросам Covid-19. В день поступает до 150 обращений, каждое из которых, как уверяют в департаменте, немедленно отрабатывается вместе с главврачами больниц и поликлиник.