Во Владимирской области на самоизоляцию отправили жителей с хроническими заболеваниями и беременных

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор вновь внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Во Владимирской области не только продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, но и решили изолировать еще часть горожан. Теперь на самоизоляцию должны отправиться владимирцы с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременные. Пребывать у себя дома или на даче они должны до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Исключение сделано для медработников и тех сотрудников, которые по решению работодателя должны быть на рабочем месте во благо организации. Впрочем, тем, кто самоизолировался дома, все же можно выходить на улицу: чтобы сходить к врачу, сделать прививку, пройти положенный беременным скрининг или осмотр, дойти в ближайший магазин, аптеку, мастерскую, выгулять питомца – но не дальше ста метров от дома. Кстати, в документе не указано, каких домашних животных можно выгуливать. Также можно выйти из дома, чтобы доехать до дачи или добраться до любого государственного или муниципального учреждения, если вам туда необходимою. Но при одном условии: если вы не сможете получить необходимую услугу в электронном виде. Выйти и выкинуть мусор тоже не возбраняется.

Есть и хорошие новости: проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и работать общепиту теперь можно с 6 утра. Раньше указом губернатора им запретили работать с 23.00 и до 8.00, теперь ограничения смягчили. Кстати, для кафе, ресторанов и клубов ограничения действуют только до 15 ноября. Но не исключено, что потом их продлят. Новые требования вступили в законную силу сегодня – с 30 октября.