Владимирская область получит больше 51 миллиона рублей на закупку бесплатных лекарств для жителей, которые лечатся на дому

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Над регионом продолжают сгущаться тучи — заразившихся коронавирусом становится все больше, а свободных коек все меньше. Темп прироста достигает одного процента. Больше всего заболевших — в Судогодском, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Селивановском, Юрьев-Польском районах.

- В субботу мы открыли 180-коечный хирургический корпус в ОКБ, это облегчило ситуацию с госпитализацией. Тем не менее, на 28 октября заполняемость корпуса была высокой, и мы дополнительно развернули там еще 20 коек. Плюс 20 – в Александровской районной больнице, 5 – в Муромской больнице №3, - рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова. - Сейчас в регионе занято 88 процентов коек. Система выстраивает работу так, чтобы на койках в круглосуточных стационарах находились пациенты, нуждающиеся в интенсивной терапии и кислородной поддержке. Всем остальным мы максимально должны обеспечить оказание медицинской помощи на дому. Понятно, что коечные мощности не безграничны. Для оказания помощи пациентам есть обязательное условие – обеспеченность коек кислородными подводками. Чтобы перепрофилировать коечные мощности, мы должны решить вопрос с централизованной поставкой кислорода. У нас есть план, в рамках которого мы можем развернуть 330-350 коек. Есть те, что мы можем развернуть в течение двух ближайших недель, думаю, мы пойдем по этому пути.

Сейчас медики будут активно работать в направлении — лечение на дому. Из федерального бюджета региону выделили 51,7 миллионов рублей на покупку необходимых лекарств. Их врачи должны будут бесплатно выдавать пациентам, которые лечатся дома.

- Кроме того, необходимо, чтобы врач каждый день поддерживал с пациентом дистанционную связь — или с помощью телефона, или с помощью телемедицинских консультаций. Мы будем работать в этом направлении, - рассказала глава облздрава.

Также назрела необходимость в создании амбулаторных центров, куда бы могли приходить люди с подозрением на коронавирусную инфекцию, а другие пациенты могли не переживать за свое здоровье, сидя в очередях за справкой. Однако для того, чтобы создать такие амбулаторные центры, придется перепрофилировать поликлиники или их филиалы. А на это нужно время и врачи.

К слову, на помощь докторам приходят студенты медицинского колледжа. Они принимают звонки в колл-центрах, помогают пожилым людям и даже могут, пройдя 36-часовое обучение, выйти на работу в стационар с больными коронавирусом. Все льготы и выплаты, положенные государством, они получат в полном объеме.

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии: 8(800)350-17-33.

Все вопросы и обращения отрабатываются в режиме реального времени.

КСТАТИ

Выписать из стационара теперь имеют право, не дожидаясь двух отрицательных тестов на коронавирус. Если пациент не зависит от кислорода и может обеспечить себе самоизоляцию в отдельной комнате, то его отправят долечиваться домой.

Также дома могут лечиться самостоятельно больные с легкой и среднетяжелой формой заболевания, в том числе с пневмонией.