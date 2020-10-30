Эко-парк и плодовые сады: московские архитекторы представили окончательную концепцию парка у ДДЮТ

У здания ДДЮТ убрали навес над ступенями, который московские архитекторы предлагали сначала.

Организаторы объяснили, что иначе просто не смогли бы соблюсти все меры предосторожности, необходимые в пандемию. Но московские архитекторы все же представили доработанную с учетом мнения горожан концепцию и ответили на их вопросы. Напомним, разрабатывать концепцию парка в садах у ДДЮТ московское архитектурное бюро реформа начало в июле. Это пятая попытка облагородить это пространство и сделать его интересным для владимирцев и туристов. Что изменилось в новой концепции?

Во саду ли…

Главная «фишка» парка остается прежней – мотивы старых садов, которые здесь раньше были.

- Мы против придумывать псевдо-историческую функцию, придумывать старый памятник, который якобы был здесь раскопан, - отмечает руководитель бюро Иван Бакушин.

В парке предполагают сохранить максимум зелени – зеленые насаждения займут более 79 процентов всей площади. Они условно поделены на два блока: эко-каркас, практически не тронутый, где будут обитать птицы и животные, и плодовые сады, в том числе вишневые. Кстати, архитекторы считают, что идея с садами нашла отклик у владимирцев. При голосовании за название парка большинство – около четверти проголосовавших – выбрали Старые сады, на втором месте – парк Юности, на третьем – парк Мира, четвертое и пятое – Вишневый парк и Лыбедский парк.

При подготовке проекта учли, что в парки есть охраняемая природная зона с родником там не будет строительства, а в эко-зоне предусмотрен минимум тропинок, хотя их количество увеличивали, откликаясь на пожелания горожан. Также особую роль в парке уделят воде, сделав набережную, расчистив пруды и Лыбедь. Кстати, оказалось, что владимирцы любят птичек: в опросе, который провели архитекторы, большинство проголосовало за создание в прудах домика для уток, а не фонтана в пруду или лодочной станции.

Набережную заковали в бетон, но немного дерева все же оставили.

Московские архитекторы уверены: Владимир должен иметь свою набережную, чтобы люди отдыхали у воды. Также авторы проекта максимально использовали рельеф – например, зимой он поможет создать горки. Правда, холмистая место не делает парк доступным для маломобильных горожан, но архитекторы попытались заменить лестницы пандусами, чтобы облегчить людям прогулки.

Объединяющая белокаменная резьба

Также архитекторы разработали дизайн-код для парка – деталь, которая объединит все пространство парка. Им стал узор, созданный на основе мотивов белокаменной резьбы владимирских памятников и вишневых садов. Его будут использовать при оформлении разных элементов, например, ротонды или беседки, при отделке фасадов павильонов.

Ротонда.

Еще одно изменение – уменьшение количества дерева в искусственных конструкциях парка. Если изначально предлагалось сделать деревянную набережную и лестницы, то теперь, по просьбам жителей, набережная станет каменной, бетонной, с небольшими деревянными элементами. Такие изменения коснутся и лестницы, ведущей от улицы Мира к прудам.

По просьбам владимирцев в парке стало больше спортивных площадок. Кроме площадок для паркура и прочего памп-трека, рассчитанных прежде всего на молодежь, в будущем парке появятся площадки для коллективных спортивных игр.

И, откликаясь на тягу горожан к прекрасному, в парке предусмотрели скульптуры, которые изначально не планировались. В центральной части – из бронзы и мрамора, в зеленой эко-территории – из природных материалов. Архитекторы предполагают, что можно каждый год устраивать фестиваль по созданию таких экологичных скульптур.

Впрочем, не все пожелания горожан учли. Многие заявляли, что в парке нужна зона для барбекю, ведь люди привыкли в заброшенных садах жарить сосиски. Но создатели концепции боятся, что создание такой зоны помешает остальным гостям наслаждаться отдыхом в окрестностях.

Общественный центр как ратуша

Много споров вызвало строительство в парке общественного центра: эко-активисты выступали категорически против, другие настаивали, что он нужен. Архитекторы тоже посчитали, что в многофункциональном парке он должен быть. В итоговом варианте остановились на варианте одного здания с подземной парковкой. Что именно будет в этом общественном центре – пока сказать нельзя. Как объясняют сами архитекторы, они воспринимают это здание как ратушу в изначальном смысле слова – место, где каждый найдет для себя интересное дело. Кстати, это здание обещают органично вписать в ландшафт.

В парке появится прогулочная зона.

А от строительства в парке церкви или часовни, о которой просили некоторые, все же решили отказаться. Аттракционов в парке тоже не предусмотрено, зато, кроме спортивных площадок и площадки для выгула собак будет несколько детских. Их архитекторы по-прежнему предлагают сделать необычными, хотя некоторые горожане успели обозвать их «павильонами для обезьян».

Теперь согласовать проект бюро «Реформа» предстоит городской администрации. Следующий шаг – его воплощение. Правда, неизвестно, когда это удастся сделать.