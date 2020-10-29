Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 29 октября 2020: в регионе открыли еще 45 коек для больных коронавирусом и продлили режим самоизоляции для пенсионеров

. Фото: Андрей АБРАМОВ

За последние сутки во Владимирской области еще 97 человек заболели коронавирусом: 19 человек во Владимире, 13 в Гусь-Хрустальном, 17 в Муромском, 5 в Ковровском, 5 в Петушинском, 10 в Александровском, 5 в Юрьев-Польском, 3 в Суздальском, 4 в Гороховецком, 7 в Кольчугинском, 4 в Собинском, 1 в Судогодском, 3 в Селивановском, 1 в Радужном. За сутки 74 человека выздоровели, а еще двое скончались.

Всего в регионе заболело 9407 человек, случаи заболевания распределились так: 695 во Владимире, 1392 в Гусь-Хрустальном, 1057 в округе Муром, 795 в Петушинском, 778 в Ковровском, 714 в Александровском, 455 в Вязниковском, 408 в Собинском, 397 в Юрьев-Польском, 298 в Кольчугинском, 236 в Меленковском, 225 в Суздальском, 217 в Селивановском, 191 в Судогодском, 185 в Гороховецком, 155 в Киржачском, 115 в Камешковском, 94. в г. Радужном. За все время пандемии в регионе выздоровели 6748 владимирцев, а скончались 260 жителей.

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Во Владимирской области открыли еще 45 коек для больных коронавирусом. Из них 20 коек – в Областной клинической больнице, 20 – в Александровской районной больнице и еще пять – в Муромской больнице №3. Как отмечают в областной администрации, в регионе сейчас развернуто койки для коронавирусных больных: 605 из них – с кислородом, 229 – с аппаратами искусственной вентиляции легких, 144 койки – реанимационные.

- Инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с Covid-19. В случае необходимости в области продолжится развертывание специализированных коек, – подчеркнула директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

Также во Владимире в роддоме №2 развернули 20 коек для беременных с коронавирусной инфекцией, десять из которых – с кислородом. В роддом поступают женщины не только с Covid-19, но и с острой респираторной вирусной инфекцией, бронхитом и пневмонией, но потоки пациенток с коронавирусом и с другими болезнями разведены. Также в области вновь продлили режим самоизоляции ждя жителей старше 65 лет. Им можно выгуливать собак около дома, сходить в ближайший магазин или аптеку и к врачу.

Кроме того, депутаты Заксобрания рассмотрят законопроект, в котором предлагающий изменить порядок выплаты медикам государственных медицинских организаций, пострадавшим от коронавируса. Если его примут, то страховую выплату заменят на единовременную. Если закон примут, то Белый дом наделят правом устанавливать порядок и условия предоставления указанной категории медицинских работников единовременной денежной выплаты. В случае инвалидности ее размер составит пятьдесят тысяч рублей. А если работников государственной системы здравоохранения погибнет из-за заражения коронавирусом, который получил при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований, семьи погибших получат пособие в размере 120 месячных должностных окладов.