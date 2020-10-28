Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 октября 2020: Росздравнадзор проверит работу станции скорой помощи

. Фото: Александр УТКИН

До рекорда не хватило всего одного заболевшего. На территории Владимирской области на 10 часов утра 28 октября 2020 года лабораторно подтверждено 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

Вот как распределились случаи по районам:

- 14 сл. в г. Владимире,

- 11 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 10 сл. в Муромском и Ковровском районах,

- 8 сл. в Петушинском,

- по 7 сл. в Александровском, Юрьев-Польском и Суздальском районах,

- 6 сл. в Гороховецком,

- по 5 сл. в Кольчугинском и Собинском районах,

- по 2 сл. в Судогодском, Селивановском, Меленковском районах, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9310 случаев заболевания (1676 сл. в г. Владимире, 1379 сл. в Гусь-Хрустальном, 1040 сл. о. Муром, 790 сл. в Петушинском, 773 сл. в Ковровском, 704 сл. в Александровском, 455 сл. в Вязниковском, 404 сл. в Собинском, 392 сл. в Юрьев-Польском, 291 сл. в Кольчугинском, 236 сл. в Меленковском, 222 сл. в Суздальском, 214 сл. в Селивановском, 190 сл. в Судогодском, 181 сл. в Гороховецком, 155 сл. в Киржачском, 115 сл. в Камешковском, 93 сл. в г. Радужном).

Тем временем, руководство Росздравнадзора по Владимирской области заявило, что проверит работу Станции скорой медицинской помощи города Владимир, сотрудники которой заявили в СМИ о невозможности госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Напомним, фельдшер Владимирской скорой помощи Василиса Коновалова рассказал, что коек для коронавирусных больных в областном центре катастрофически не хватает, им отказывают в госпитализации и пациентов приходится оставлять дома, даже если легкие поражены на 50%, что становится ясно после компьютерной томографии легких. Иногда больных с коронавирусом приходилось отвозить в больницы других городов региона, где находились места, но это задерживало врачей. В итоге они приезжали на вызов спустя десять-двенадцать часов.

Также стоит отметить, что во Владимире вновь поячился covid-госпиталь для беременных. Для лечения и родоразрешения беременных пациенток с новой коронавирусной инфекцией на базе родильного дома №2 города Владимира развёрнуто 20 коек, 10 из них – с кислородом.

При этом в родильный дом поступают женщины не только с Covid-19, но и с острой респираторной вирусной инфекцией, бронхитом и пневмонией. В областной администрации утверждают, что для обеспечения инфекционной безопасности потоки пациенток с новой коронавирусной инфекцией и другой патологией разведены.

Напомним, что на сегодняшний день в области развернуто 1128 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. При этом занято из них, по официальным данным, 970.