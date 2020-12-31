В этом году новогоднюю ночь владимирцам придется провести дома или в гостях. Коронавирус «отменил» праздничные гуляния в центре города и парках.Однако это не значит, что все каникулы придется просидеть дома. Театры, дома культуры, филармония будут ждать владимирцев на спектакли, концерты и праздники.Парк «Дружба»Со 2 по 10 января с 11.30 будут проходить разнообразные мероприятия, театрализованные представления, анимационные и развлекательные программы с участием лучших творческих коллективов города Владимира, а также спортивные состязания и конкурсы.Все праздничные дни в парке будут работать аттракционы и стрелковый тир, катание на лошадях, веломобилях, электроциклах. В прокат можно будет взять лыжи, коньки и ватрушки, согреться горячим чаем и вкусной выпечкой.2 января — детский праздник «А у нас Новый год! Елка в гости зовет»3 января — детский праздник «Мечты в новогоднюю ночь»4 января — спортивное мероприятие «В снежном царстве, морозном государстве»5 января — сказочные семейные игры «Новогодние огни приглашают в сказки»6 января — активный отдых для детей и родителей «Новогодняя перезагрузка»7 января — рождественские встречи с Марьей Искусницей «Льются звуки счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества»8 января — анимационная программа для детей «Рождества волшебные мгновенья»9 января — познавательная программа «Как встречают Новый год люди всех земных широт»10 января — игровая программа «Играют ребятки в рождественские святки».Загородный паркСо 2 по 4 января можно принять участие в театрализованной квест-игре для детей и взрослых «В своей тарелке». Веселые приключения пройдут в шуточной и гостеприимной «Деревне Дуралеевка». В этом году с жителями деревни приключились новые загадочные обстоятельства и снова без помощи смелых, веселых и отважных гостей им никак не разобраться.В программе на свежем воздухе: театрализованное приветствие гостей, активный и увлекательный тематический квест, появление главного зимнего волшебника, фотосессия в интерьере деревни и праздничных декорациях, общение с Дедушкой Морозом. В уютной трапезной: чаепитие и угощение- вручение верительных грамот от Деда Мороза (по дополнительному заказу). Начало — в 11.00 и 13.00. Цена билета: детский – 600 рублей (с чаем и угощением), взрослый – 250 рублей (с чаем и угощением).5 января в 12 часов пройдет «Самовар-пати». На главной площадке праздника развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами, а также флешмоб «Чайничек». Главным обрядом станет чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему будет разнообразная ароматная выпечка. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и акциях. Также в программе: конкурс частушек о самоваре, «Бои чайными пакетиками», «Забеги матрешек» и многое другое. На сцене праздника выступят лучшие творческие коллективы города и музыканты.Центральный парк культуры и отдыха3 января, в 12 часов владимирцев ждут на арт-программу «Битва снеговиков». Посетителей порадуют увлекательные игры и конкурсы, снежная битва, розыгрыш призов, а также творческие подарки от коллективов города Владимира.7 января, в 12 часов парк приглашает на волшебную программу «В ожидании Рождественского чуда…». О традициях празднования Рождества на Руси поведают творческие коллективы Владимира, которые приготовили волшебную концертную программу с плясками и колядками.Праздник будет насыщен различными играми и конкурсами и завершится «Рождественским хороводом» с участием творческих коллективов, сказочных героев и всех гостей праздника. В качестве подарка, на память о теплом празднике, все желающие смогут сделать своими руками «Рождественскую открытку» на мастер-классе.10 января в 12 часов состоятся головокружительные «Староновогодние гонки»! В программе: заезд на финских санях. Чем красивее и быстрее будет ваш «вездеход», тем больше шансов на победу;забег сказочных героев. В кроссе могут принять участие только настоящие герои, поэтому наличие сказочных деталей в костюме – обязательно; гонка на ватрушках; метание снежков; гвоздь программы – заезд на квадроциклах! Победители гонок получат сертификаты от спонсоров.ФилармонияОбластная филармония покажут владимирцам два спектакля. С 3 по 5 января в 11 часов можно посмотреть музыкальную интерактивную сказку «Снежная королева». Здесь есть все: королева с ледяным голосом, теплая, живая, любящая Герда, добрый, честный, но заколдованный Кай, а также Принц, Принцесса, Разбойница, и другие «зимние» персонажи – Снеговик, Снегири и, конечно, Дед Мороз! Погружение в мир сказки, а также дорога к сердцу и воображению юного зрителя будет происходить с помощью музыки композитора-песенника Геннадия Гладкова, которая специально подобрана для спектакля. Цена билета — 450 рублей.7 января в 18 часов пройдет «Русское Рождество» от ансамбля «Русь». Это яркое обрядовое театрализованное действие, сопровождаемое пением святочных песен, величанием хозяев, гаданиями, ряжеными, веселыми забавами и игрищами. Особо значимым моментом Рождества является прославление Святой Богородицы, основанное на древних русских знаменных распевах, церковных песнопениях, духовных стихах в многоголосном изложении. Цена билета — 350 — 550 рублей.Центр классической музыки4 января в 18.30 состоится концерт «Триумф духовых». В этот вечер вы услышите ансамбль солистов Национального Филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова и солиста Россисйского Национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Также в концерте примет участие ансамбль «Art holz quintet» (руководитель Константин Артюх).В программе: Б. Анисимов. Поэма для валторны и фортепиано, Л. Ганн. Анданте и скерцо для флейты и фортепиано, В.А.Моцарт. 2ая часть из Сонаты B-dur (переложение для бас-трубы), Э. Кук «Боливар» (для тромбона и фортепиано), А. Дютийо. Соната для гобоя 1 и 2 части, А. Тансман. Сонатина для фагота и фортепиано, А. Вивальди. Концерт g-moll для флейты, гобоя и фагота.Цена билета — 300-400 рублей.Областной дворец культуры и искусстваСразу несколько концертов с участием известных артистов и музыкантов пройдет в новогодние каникулы.4 января в 19 часов владимирцы могут увидеть спектакль «Вражда». Ведущие актрисы Елена Яковлева и Татьяна Лютаева объединились, чтобы через судьбы звезд американского кино рассказать не только о Голливуде, но и о себе, о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье. За один вечер вы побываете в театре, на съемочной площадке, на церемонии Американской Киноакадемии, в гримерках двух великих актрис! Цена билета — 1700-2600 рублей.6 января в 17 часов выступит оригинальный состав легендарного ВИА «Синяя Птица» под управлением бессменного руководителя Роберта Болотного. Валентин Барков, Сергей Лелявин, Алексей Комаров их коллеги подарят зрителям новогодний фейерверк позитивных эмоций. Только живой звук и только хиты легендарного коллектива прозвучат в праздничном концерте. Цена билета — 1100-1700 рублей.9 января в 19 часов перед владимирцами выступит группа «Лесоповал». Вы услышите стопроцентный шансон, а «разбойничьи» танцы никого не оставят равнодушным. Песни «Лесоповала» – это непростые истории из жизни простых людей. Цена билета — 1000-2000 рублей.Арт-дворец5 января 12 часов пройдет спектакль «Щелкунчик». Его покажет театр «Корона русского балета» из Москвы. Детей также ждет новогодний хоровод у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билета — 1050-1550 рублей.7 января в 11.30 здесь покажут спектакль «Три кота «»Миу-миу-миу елка!». Зрителей ждет увлекательное шоу от Коржика, Карамельки, Компота и их родителей. Спектакль построен на взаимодействии артистов с детьми. Цена билета — 400-1490 рублей.В этот же день в 16.30 пройдет еще одно волшебное шоу «Сказочный патруль: новогоднее волшебство». Зрителей ждет удивительное перемещение в город Мышкин, где они станут учениками Волшебной школы и будут учиться магии вместе с героями мультфильма: Снежкой, Аленкой, Машей и Варей. А учить магии будет Василиса Васильевна – самый сильный волшебник! Во время шоу зрители узнают о правилах поведения в школе, а также сами обучатся волшебным заклинаниям! Волшебство начинает происходить сразу после использования волшебного магического браслета, который выдается каждому начинающему волшебнику. Цена билета — 400-1490 рублей.Владимирский театр драмыВсе спектакли пройдут на малой сцене2, 4, 6, 8 января в 12.00 - «Вредные советы»2 января в 18.00 - «Айседора. Рожденная у моря»3, 5, 7 января в 12.00 — «Неуловимый Фунтик»3 января в 18.00 - «Тайна старого дома»4, 7, 10 января в 18.00 - «Желанная»5 января в 18.00 - «За любовь благодарю»6 января в 18.00 - «Руки, которые не нужны»8 января в 18.00 - «Праздник был»9 января в 18.00 - «Новый год forever»Цена билетов — 500 рублей.Владимирский театр кукол2 января в 10.00 и 16.30 - «Про ежика и медвежонка»2 января в 11.30, 9 января в 11.00 - «Круговорот под Новый год»3 января в 10.00 и 12.00 - «Загадка Курочки Рябы»3 января в 11.00 и 17.00 - «Подарок Бабушки Яги»4 января в 10.00, 8 января в 17.00 - «По щучьему велению»4 января в 17.00, 5 января в 11.00 и 14.00 - «Двенадцать месяцев»6 января в 10.00 - «Ежик и елка»6 января в 17.00, 7 января в 11.00 - «Ночь перед Рождеством»7 января в 16.30 - «Лисичка-сестричка и серый волк»8 января в 11.00 - «Морозко»9 января в 10.00 - «Ай, да Мыцык!»10 января в 11.00 - «Елка для Бабы-Яги»Цена билета — от 320 рублей.«Разгуляй»Театр фольклора «Разгуляй» приглашает детей 3-12 лет на новогодние представления с музыкальным спектаклем «Золушка». На глазах зрителей сказочные чашки и чайники закружатся в вальсе, добрая Фея превратит тыкву в карету, а старое платье Золушки в бальный наряд. Комар и Божья Коровка будут петь и увлекут весь зал веселой игрой. Ребята помогут Принцу найти прекрасную незнакомку, и Золушка в финале сказки превратится в настоящую принцессу.Интерактивное представление «Здравствуй, Новый год!» из фойе театра переместится в зрительный зал. Вместе со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой зрители окажутся в ярком и красочном круговороте приключений, забав и игр.2 января в 13.00, 3-5 января в 10.30, 13.00, 6 января в 10.30 часов. Цена билета – 500 рублей.Maxtone Concert HalI3 января в 19 часов владимирцев ждет концерт группы «Пилот». В самом начале года команда отмечает очередной важный рубеж в своей рок-истории. По этому случаю, именинники сыграют камерный концерт. Музыканты под руководством Ильи Кнабенгофа готовят зажигательный сет-лист для укрепления иммунитета и повышения общего тонуса организма. Цена билета — 1350-2550 рублей.4 января в 17 часов пройдет концерт группы «Кирпичи». Артисты обещают сделать концертную программу не только из хитов и классических номеров, но и предложить свой альтернативный взгляд на весь музыкальный материал из разных исторических эпох коллектива. Цена билета — 1050-1650 рублей.Макс Брой4 января в 18 часов состоится сольный Stand Up концерт постоянного резидента шоу «Stand Up на ТНТ» и победителя проекта «Roast Battle» - Андрея Атласа. Цена билета — 450 — 550 рублей.9 января в 20 часов пройдет уже традиционный, хотите «новогодний», хотите «рождественский», «праздничный концерт» группы «Рекорд Оркестр»! И это тот случай, когда знаешь, чего ждать, и ждешь с нетерпением. Цена билета — 1350-1750 рублей.