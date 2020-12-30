В 2020 году во Владимирской области произошли 3600 пожаров, в результате которых погибли 110 человек (это на 9 больше, чем в прошлом году) и 107 были спасены. Что радует и МЧС, и нас - ни один ребенок в огне не погиб.Как отметил на пресс-конференции по итогам 2020 года начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин, 90% людей погибли при пожарах в жилом секторе. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электроприборов, а также печей и дымоходов.- 35% погибших на пожарах были нетрезвыми. Еще 25% во время возгорания спали. Это два способствующих пожарам фактора, особенно, когда в доме есть курящие. Поэтому чаще всего мы ведем профилактическую работу именно с такими гражданами. Также проверяются дома многодетных семей, одиноких пенсионеров, людей, которые живут в деревянных бараках. Они тоже находятся в зоне риска. С 2018 года в их жилье устанавливают бесплатные пожарные извещатели, которые реагируют на дым: если возникнет возгорание, и человек будет спать, извещатель издаст звук, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Владимирской области.В этом году органами государственного пожарного надзора было возбуждено 14 уголовных дел по фактам возгораний. Основное количество еще находится в производстве. Но, при этом, в текущем году завершили два уголовных дела прошлых лет.- В 2018 году был пожар на сеноскладе в Меленковском районе. Там работник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закурил и сигарету, лег на кипу сена и уснул. В результате пожар уничтожил всю постройку, ущерб превысил 1 миллион рублей. Дело в этом году рассмотрели в суде. Мужчину признали виновным и наложили крупный штраф. Второй случай произошел в ноябре 2019 года: в здании проводили работы с использованием горелки. Случилось возгорание. Были уничтожены кровля, оборудование, товар и отделка. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей. Виновное лицо наказали обязательными работами, - отметил Алексей Купин.