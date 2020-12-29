За минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвержден у 176 человек. Лидером остается Владимир - 50 случаев, на втором месте с 22 случаями Гусь-Хрустальный, 18 случаев в Муромском районе, 9 случаев в Вязниковском районе. По 8 случаев в Ковровском, Александровском Вязниковском, Юрьев-Польском, Суздальском районах, 7 случаев в Петушинском районе, по 6 случаев в Камешковском, Киржачском районах, по 5 случаев в Гороховецком и Кольчугинском районах, по 4 случая в Селивановском и Собинском районах, а также в Радужном. 3 случая в Меленковском районе, 1 - в Судогодском.Выздоровели 168 человек, умерло 8 человек.Всего во Владимирской области зарегистрировано 18 211 случаев заболевания (3670 сл. в г. Владимире, 2389 сл. в Гусь-Хрустальном, 2036 сл. о. Муром, 1376 сл. в Ковровском, 1188 сл. в Александровском, 1131 сл. в Петушинском, 912 сл. в Вязниковском, 847 сл. в Юрьев-Польском, 668 сл. в Кольчугинском, 642 сл. в Собинском, 605 сл. в Суздальском, 519 сл. в Гороховецком, 496 сл. в Меленковском, 425 сл. в Селивановском, 424 сл. в Камешковском, 381 сл. в Киржачском, 250 сл. в Судогодском, 252 сл. в г. Радужном).Тем временем в регионе продлили ограничения для общепита. Устраивать в ресторанах, кафе и барах дискотеки, концерты, конкурсы и караоке нельзя до 15 января. Также до этого времени подросткам до шестнадцати лет нельзя появляться одним, без родителей или законных представителей, в торговых центрах, в том числе на фуд-кортах.Сами фуд-корты работать могут, но с ограничениями: в будни максимум принимать половину от максимально возможного количества посетителей, в выходные - тридцать процентов. При этом все посетители должны соблюдать социальную дистанцию и стоять на расстоянии минимум полтора метра, а на каждого сидящего за столом должно приходиться четыре квадратных метра.Кроме того, муниципалитетам рекомендовано приостановить работу организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а спортивные мероприятия проводить по согласованию с департаментом спорта областной администрации.