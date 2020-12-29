В больницы региона продолжают поступать современные аппараты искусственной вентиляции легких, призванные помочь пациентам справиться, в том числе, с коронавирусом.На этот раз современный аппарат ИВЛ получила владимирская БСП. Подарила необходимое оборудование межрегиональная общественная организация «Меценаты Отечества».- Мы передали аппарат искусственной вентиляции легких «Chirolog SV Aura» производства словацкой компании «Хирана». Это аппарат экспертного класса, который выполняет множество функций. Он имеет встроенный монитор, на котором отображаются все необходимые параметры. На нем даже можно выхаживать детей весом от 500 грамм, - рассказала Татьяна Терехова, представитель компании-поставщика. - Это один из самых надежных аппаратов, который долго не выйдет из строя.Современный аппарат стал 16-м в больнице. Но уже сегодня сюда поступит еще 10 аппаратов ИВЛ «Авента-М» от Минпромторга, и тогда почти все реанимационные койки будут оборудованы кислородом.- Нужно понимать, что наша больница кроме ковидных пациентов лечит еще и других тяжелых пациентов. На базе БСП работает травмоцентр первого уровня, куда привозят людей с разными тяжелыми травмами. Поэтому 15 реанимационных коек находятся в центральном корпусе, а еще12 - в ковидарии. В идеале каждая реанимационная койка должна быть оборудована аппаратом ИВЛ, - подчеркнул главный врач БСП Анатолий Уколов.Сейчас в отделении открыто 52 койки для больных коронавирусом, из них занято 36. Двое пациентов находятся на ИВЛ. По словам главного врача, «разгрузить» койки помогло открытие дополнительных мест в регионе.А В ЭТО ВРЕМЯОбщественники из «Меценатов Отечества» не только подарили аппарат искусственной вентиляции легких, но и совместно с кафедрой дизайна, изобразительного искусства и реставрации ВлГУ организовали для медиков выставку картин. Сейчас в актовом зале представлено 12 картин, через некоторое время их поменяют на полотна других художников.Кстати, общественная организация не только «продвигает» юные таланты, но и оказывает помощь в восстановлении мемориала на месте гибели Юрия Гагарина в Киржаче.