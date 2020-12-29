Завершился суд по делу жительницы Владимира, которая шла по тротуару торгового комплекса «Мегаторг», упала и сломала руку да еще и со смещением. Выяснилось, что территория магазина не была очищена от тонкого льда и не посыпана песком или противогололедной смесью.Год добивалась справедливостиВ результате падения женщина два месяца провела в больнице, а после выздоровления обратилась к руководству магазина, чтобы ей заплатили компенсацию. Но ответа не последовало. Тогда пострадавшая пошла с иском в суд. Справедливости она дожидалась год — ЧП произошло в декабре 2019-го, а решение суда в ее пользу вступило в силу только сейчас. У магазина не нашлось доказательств, что в дату падения женщины тротуар очищался от снега и льда. Напротив, представители торгового комплекса уверяли, что не было необходимости в посыпке противогололедной смесью. Но на видеозаписи, которую посмотрели с камер магазина, видно, как на этом же участке поскальзывались другие люди. В итоге с ООО «Мегаторг» взыскали расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 80 000 рублей.Эта история закончилась победой пострадавшей женщины. Но не каждый житель, который получает подобные травмы, знает, что ему делать, как добиться компенсации и от кого.Запишите телефоны свидетелейЮрист владимирского общественного проекта «Защита потребителя», где оказывают бесплатную правовую помощь, Евгений Соловьев объясняет, что сначала нужно разобраться, на каком участке произошло падение. Это может быть придомовая территория — тогда отвечает за уборку снега и наледи управляющая компания. Если вы получили травму на муниципальной территории, например, на остановке, то претензии нужно направлять в мэрию.- В случае падения обязательно надо сразу же вызвать «скорую помощь», чтобы зафиксировать факт и степень повреждения. В зависимости от ущерба здоровью будет установлен размер компенсации. Не мешало бы также собрать данные свидетелей: прохожих, покупателей, жильцов, кто в дальнейшем согласится подтвердить происшествие. Конечно, заранее их нужно предупредить, что хотите подавать жалобу и доказать падение. После того, как медики «скорой» все зафиксируют, врач назначит лечение. Если это серьезная ситуация, то после выздоровления и закрытия больничного листа можно обращаться с требованиями. Если просто выписали лекарства и отпустили домой, советую сразу же написать претензию в адрес торгового центра или управкомпании, - рассказал юрист Евгений Соловьев.Претензия оформляется в свободной форме в двух экземплярах (можно ксерокопию) — определенного порядка составления нет. Главное — четко объяснить, что произошло, в каком месте и когда. Также нужно указать ваше требование, например, «компенсируйте мне стоимость лечения в таком-то размере». После этого укажите контактные данные и отнесите претензию к собственнику территории.- Но отдавайте не просто в руки. На вашем экземпляре должна быть отметка о принятии заявления и печать организации. Подпись не подойдет. Второй способ, более долгий, — направить претензии ценным письмом по юридическому адресу, - говорит юрист. - Так вы предупредите собственников территории о происшествии.Если они отказываются хоть что-то возмещать, тогда подавайте иск в суд. На руках у вас должны быть результаты медобследования, рецепт от врача и чеки, где указана цена лекарств. Стоимость лечения компенсируется пропорционально, а уже причинение морального вреда — на усмотрение суда.