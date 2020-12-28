Обновленные данные от владимирского Роспотребнадзора точно не вызовут радости ни у кого, кто внимательно следит за статистикой по коронавирусу. Дело в том, что сильно просел за последние сутки показатель по выздоровевшим.Так, на 11 часов утра официально вылечились от Covid-19 всего 142 человека. Последний раз меньше выздоровевших было 5 декабря – 141 человек. Но тогда и заболевших было почти столько же. 28 декабря же положительный тест на коронавирус получили 178 человек. Что еще неприятно, совершенно не меняется показатель суточной смертности. Уже четыре дня подряд в регионе от коронавируса умирает по восемь человек в сутки.А вот как распределились случаи по районам региона:- 53 сл. в г. Владимире,- 24 сл. в Гусь-Хрустальном,- 16 сл. в Муромском,- 11 сл. в Ковровском,- по 9 сл. в Александровском и Петушинском районе,- 8 сл. в Вязниковском,- по 7 сл. в Юрьев-Польском и Суздальском районах,- по 5 сл. в Камешковском, Киржачском и Селивановском районах,- по 4 сл. в Меленковском, Гороховецком и Кольчугинском районах,- по 3 сл. в Собинском районе, а также в г. Радужный,- 1 сл. в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 035 случаев заболевания (3620 сл. в г. Владимире, 2367 сл. в Гусь-Хрустальном, 2018 сл. о. Муром, 1368 сл. в Ковровском, 1180 сл. в Александровском, 1124 сл. в Петушинском, 903 сл. в Вязниковском, 839 сл. в Юрьев-Польском, 663 сл. в Кольчугинском, 638 сл. в Собинском, 597 сл. в Суздальском, 514 сл. в Гороховецком, 493 сл. в Меленковском, 421 сл. в Селивановском, 418 сл. в Камешковском, 375 сл. в Киржачском, 249 сл. в Судогодском, 248 сл. в г. Радужном).