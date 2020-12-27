На территории Владимирской области на 11 часов утра 27 декабря лабораторно подтвержден 181 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам:- 56 сл. в г. Владимире,- 22 сл. в Гусь-Хрустальном,- 19 сл. в Муромском,- 10 сл. в Юрьев-Польском,- по 9 сл. в Ковровском и Суздальском районах,- 8 сл. в Александровском,- 7 сл. в Вязниковском,- по 6 сл. в Петушинском, Киржачском и Кольчугинском районах,- по 5 сл. в Гороховецком и Меленковском районах,- по 4 сл. в Собинском и Камешковском районах,- по 2 сл. в Селивановском районе, а также в Радужном,- 1 сл. в Сугододском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 857 случаев заболевания (3567 сл. в г. Владимире, 2343 сл. в Гусь-Хрустальном, 2002 сл. о. Муром, 1357 сл. в Ковровском, 1171 сл. в Александровском, 1115 сл. в Петушинском, 895 сл. в Вязниковском, 832 сл. в Юрьев-Польском, 659 сл. в Кольчугинском, 635 сл. в Собинском, 590 сл. в Суздальском, 510 сл. в Гороховецком, 489 сл. в Меленковском, 416 сл. в Селивановском, 413 сл. в Камешковском, 370 сл. в Киржачском, 248 сл. в Судогодском, 245 сл. в г. Радужном).При этом выздоровели 165 человек, умерли восемь жителей Владимирской области.Тем временем, в регионе хотят ввести новые меры социальной поддержки медработников выездных бригад скорой помощи. Проект закона, внесенный в Заксобрание, предполагает единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн рублей медикам при устройстве на работу в скорую помощь. Пмричем эти выплаты будут положены не только врачам скорой медицинской помощи, но и анестезиологам-реаниматологам, психиатрам и педиатрам. Фельдшерам «скорой» и медсестрам-анестезистам предложат выплаты в размере 1 млн рублей. Деньги будут предоставляться при соблюдении ряда условий. Одно из них – трудоустройство с 2021 года в городах с населением свыше 50 тысяч человек и городских населенных пунктах, где не действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это Александров, Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Красная Горбатка, Мелехово и Мстёра. Сотрудники «скорой» должны будут отработать не менее 5 лет со дня заключения трудового договора, при этом установлены возрастные ограничения до 50 лет.Ну, и во Владимирской области закончилась прививочная кампания против гриппа. В 2020 году привились 812 627 жителей региона, в том числе 132 867 детей. Напомним, что в январе 2021 во Владимирскую область ожидается также поступление более 50 тысяч доз вакцины «Спутник V», после чего начнется массовая вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты развернутся во всех районах области.