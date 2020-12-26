За сутки в регионе лабораторно подтверждено 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 51 случай во Владимире, 20 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 11 - в Ковровском, по 10 - в Суздальском и Александровском районах, 9 случаев в Юрьев-Польском, по 8 случаев в Вязниковском и Петушинском районах, 7 - в Киржачском, 6 - в Гороховецком, по 5 случаев в Собинском и Кольчугинском районах, 4 - в Меленковском, по 3 - в Радужном, Камешковском и Селивановском районах, 1 случай в Сугододском районе.За сутки выздоровели 178 человек, умерли — 8.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 676 случаев заболевания (3511 сл. в г. Владимире, 2321 сл. в Гусь-Хрустальном, 1983 сл. о. Муром, 1348 сл. в Ковровском, 1163 сл. в Александровском, 1109 сл. в Петушинском, 888 сл. в Вязниковском, 822 сл. в Юрьев-Польском, 653 сл. в Кольчугинском, 631 сл. в Собинском, 581 сл. в Суздальском, 505 сл. в Гороховецком, 484 сл. в Меленковском, 414 сл. в Селивановском, 409 сл. в Камешковском, 364 сл. в Киржачском, 247 сл. в Судогодском, 243 сл. в г. Радужном).Многие пациенты лечатся дома, им оказываются дистанционные консультации. Напомним, Центр дистанционного наблюдения был развернут 18 ноября на базе Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Его специалисты проводят дистанционный мониторинг состояния здоровья ковид-пациентов, проходящих лечение на дому. Необходимость в этом определяет участковый врач после посещения пациента на дому.Как сообщил главный врач Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Вадим Киселев, за время работы колл-центра проведено более 5500 консультаций, более 4500 пациентов взяты под наблюдение. Звонки поступают на 4, 6 и 11 день заболевания. В зоне охвата – пациенты поликлиник города Владимира, Городской больницы Радужного и Суздальской районной больницы.– В территориальные поликлиники передано 83 активных вызова в отношении пациентов, которые нуждались в оказании неотложной медицинской помощи. Были ситуации, когда наши сотрудники вызывали пациенту скорую помощь, – отметил Вадим Киселев.Среди операторов колл-центра – врачи и медицинские сестры, оборудовано семь автоматизированных рабочих мест. Ежедневно в работе колл-центра задействовано от 24 до 28 медицинских сотрудников. Работа организована в четыре смены. В будни звонки пациентам поступают с номера 8 (800) 100-83-76 (77-97-80) с 8 до 20 часов, в выходные и праздничные дни – с 9до 15 часов.Как сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Алена Фролова, в начале следующего года работа центров дистанционного наблюдения будет организована и в других городах и районах области.Тем временем, в регионе продлили режим самоизоляции людей старше 65 лет до 24 января. Выйти из дома они могут только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин или аптеку или чтобы выгулять животных не дальше 100 метров от дома. В областной администрации отмечают, что в регионе продолжается доставка продуктов и предметов первой необходимости пожилым людям, которые находятся на самоизоляции.Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28.