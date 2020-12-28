По словам директора центра Павла Шибилова, локдаун не застал их врасплох.- Ни один из наших экспортеров, имеющих действующий контракт, не простаивал больше недели, - отметил он.Большинство выставок Центр провел в онлайн формате, основную долю контрактов подписали на электронных площадках. Кстати, один из наиболее крупных заключило деревообрабатывающее предприятие «Новый ресурс» из Коврова – они должна поставить за рубеж товаров на 20 миллионов евро. А всего чиновники помогли заключить контрактов на 62 миллиона долларов – в четыре раза больше плана. Впрочем, эта цифра могла быть больше, но часто владимирские предприятия, особенно в стекольной промышленности, отказываются от поступающих контрактов: нужно выполнить слишком большой объем и они не справляются. Зато во время самоизоляции центру приходилось решать необычные проблемы, например, помогать местным предприятиям, которые не могли по заключенным контрактам перевести подарки через границу – они попали в список запрещенки. Так в страны СНГ не сразу смогли привести маски и лейкопластырь, проблемы возникли и с вывозом безглютеновой муки. К счастью, вопросы удалось решить.В центре помогают владимирским предпринимателям выйти на международный рынок не только консультируя или помогая перевести сайты на иностранный язык, но и подыскивая им партнеров, причем абсолютно бесплатно. Для этого используют и ресурсы центра, и помощь 11 сторонних компаний. Для подбора достойных вариантов используют и современные технологии: контекстную рекламу, нейросети, которые помогают найти потенциального покупателя под каждую группу товаров. Сейчас местные бизнесмены подписали четыре контракта с зарубежными компаниями, поиск по шестнадцати заявкам идет, шесть еще планируют запустить, а всего за год партнеров будут подбирать 70 предприятиям.- Но это не значит, что каждый поиск закончится заключениям внешнеэкономического контракта. Если предприниматель будет выдвигать невыполнимые условия, то, конечно, ничего не получится. Мы повлиять на эту ситуацию не можем, наша задача – максимальная помощь бизнесу при полном невмешательстве, - отмечает Павел Шибилов.Кстати, владимирские предприятия экспортируют все – от посуды и продуктов до дерева – в разные страны. Чиновники надеются, что в следующем году их список еще расширится.- География обширная. Больше всего владимирские бизнесмены работают со странами СНГ, потом с Восточной Европой, Ближним Востоком, Азией, на африканский континент вступили. В прошлом году сильный упор был сделан на Африку, хотели поставлять туда макароны, но локдаун помешал. Сейчас идут переговоры о поставке систем очистки воды, в январе подпишут договор на поставку в Танзанию наших ветеринарных препаратов, работаем с Непалом. Начинаем сотрудничество с Австралией, но там логистика сложно просчитывается. Многие региональные бизнесмены сказали, что заинтересованы в выходе на рынки Бразилии, на следующий год планируем сконцентрироваться на Южной Америке. На следующий год продукция владимирских предприятий будет на всех континентах, - говорит директор центра.Кстати, в центре развития экспорта считают, что следующий год будет сложнее уходящего. В планах – помочь найти планеров за рубежом еще сотне предприятий, большинство выставок провести онлайн, а вживую выставки в других странах запланированы только со второго полугодия 2021 года – чиновники считают, что раньше ждать открытия границ не стоит.