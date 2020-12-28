В регионе вовсю идет работа по увековечиванию имен медицинских работников, которые работали в ковидных госпиталях и сами погибли от коронавируса.Мемориальные знаки и таблички будут появляться на домах, больницах, школах и в других местах. Все объекты согласуются с родными погибших и общественностью. На сегодняшний день увековечено шесть имен медиков.- В Киржаче средней школе №6 присвоено имя патологоанатома Сергея Белкина, который работал в районной больнице. В Муроме установлены два мемориальных знака в память о медсестре Надежде Чвановой — на доме, где она жила, и на городской больнице №2, где она работала, - рассказала заместитель председателя комитета по молодежной политике Светлана Жирова.Появились мемориальные знаки и в областном центре. На стене здания городской больницы №4 записаны имена старшей медсестры неврологического отделения №2 Ларисы Груздевой и медсестры палаты интенсивной терапии кардиологического отделения Оксаны Титенко.На стене Областной клинической больницы размещен знак в память о медсестре приемного отделения Татьяне Котовой. А в Александровском районе увековечили память Михаила Савичева, заведующего Карабановской городской больницей.В ближайшем будущем планируют увековечить имена еще нескольких погибших медиков. В частности, в Коврове хотят присвоить площади на пересечении улиц Белинского и Дегтярева имя Михаила Толмачева, кардиолога Центральной городской больницы. Кроме того, депутаты обсуждают вопрос об установке памятника врачам.Напомним, что идея об увековечивании имен медиков, погибших от коронавируса, прозвучала летом во время встречи президента с волонтерами проекта #МыВместе.