Светлану Евгеньевну Мельникову мы ждали на волне 104,3 FM с самого ее возвращения во Владимир. И вот, наконец, наши желания совпали с возможностями генерального директора ВСМЗ. Светлана Мельникова рассказала нашим слушателям о планах музея-заповедника, а также о том, как сотрудники пережили 2020-й год.«Год точно не был отвратительным»- Не бывает только черного и белого. Вот и этот год я не могла бы назвать отвратительным, - призналась Светлана Мельникова. – Потому что он был отмечен рядом важнейших событий для музея. Так, нам удалось спустя два года восстановить экспозицию в музее хрусталя во Владимире. Мы продолжили восстановление музейного детского центра. И многое другое было сделано.- Неоднократно вами заявлялось, что музей должен расти. Сколько музею нужно зданий и площадей на данный момент для нормального развития?- Мы привыкли себя сравнивать с Европой. Есть у нас такая черта. Так вот, давайте сравним нас с роскошными музеями Берлина, Мадрида. Я уж молчу о музея такого уровня как Лувр. В Европе музейные пространства всегда располагались в лучших зданиях и на лучших пространствах, И это правильно. Нация показывает, что она накопила за века, откуда ее корни. Это воспитывает своих и позволяет гордиться перед приезжими. Поэтому не удивительно, что еще Алиса Ивановна Аксенова обращалась в свое время к Тихону Степановичу Сушкову (в 1960-1985 годах председатель Владимирского облисполкома – Ред.) за помощью в получении нынешних музейных площадей. Благодаря этому мы и стали жемчужиной Золотого кольца. Сейчас, к сожалению, действует рыночная экономика. И говорится не о том, чтобы что-то передать, а чтобы что-то продать.- Так чего музею не хватает?- Еще перед моим отъездом в Крым я просила о том, чтобы наше фондохранилище располагалось ближе к музею. Однако до сих пор проблему решить не удалось. Власти не хотят тратить средства на расселение людей. При этом многое говорится о развитии экономики. О необходимости увеличения туристического потока. Знаете, опять же про Европу. Там турист оставляет в среднем до тысячи евро, посещая музеи. У нас, может, жемчуг помельче. Однако треть этой суммы ВСМЗ вполне может собирать. Только для этого и нужна инфраструктура. Вот почему, к примеру, я так борюсь за дом №7 на пешеходной зоне на улице Георгиевской, где жил какое-то время известный российский писатель Иван Шмелев…- А что там может появиться?- Это здание бы идеально подошло для создания музея XX века. Века, в котором так много противоречий. Я бы хотела сделать музей, в котором рассказывались бы судьбы владимирцев в прошлом веке, часто противоречивые, трагичные. Это помогло бы нам лучше понять друг друга.«Золотые ворота» не в аварийном состоянии- В последнее время очень много разговоров идет о Золотых воротах. Так каково их состояние? И что их ждет?- Несомненно, им требуется реставрация. И я очень рада, что в этом году мы сумели, наконец-то, заключить контракт на составление проектно-сметной документации. Она будет готов, дай бог, к июню следующего года. Ведь проекту после создания еще надо пройти ряд согласований, в том числе в Минкульте. А просто взять и начать ремонтировать подобный памятник можно лишь в одном случае – если он в аварийном состоянии. Поэтому еще раз делаю акцент – Золотые ворота не в аварийном состоянии, как многие считают. Фундаменты находятся в хорошем состоянии. Причем фундамент XII века даже в более хорошем состоянии, чем поздние пристройки.- К сожалению, в наше время много эффективных менеджеров, но мало профессионалов. А как дела обстоят в музее-заповеднике?- Музей держится за своих профессионалов. Но нам действительно очень их не хватает. Понимаете, нашей структуре нужны архитекторы, археологи, климатологи, искусствоведы и далее по списку. Причем нужны такие из них, кто еще и понимает специфику именно музейной работы. Где ж таких взять?! Я уже не один год ищу для ВСМЗ архитектора-реставратора, который бы разбирался в сметах. И не могу его найти. Потому что реставрационная деятельность, по моему мнению, все-таки должна находиться в руках государства. А не так, как сейчас, когда реставрационные компании бегают от контракта к контракту, от региона к региону, меняя памятники средневековья на памятники античности.