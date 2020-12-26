Традиционные фотосессии с животными в канун новогодних праздников давно стали традицией. Владимирцы уже устраивали фотосессии с кроликами и крысами, собаками и поросятами. А вот с символом 2021 года – быком – в этом году вышла заминка: никто не готов привести в студию теленка. За тематическими съемками местным жителям предлагают отправиться в Подмосковье, правда, цены не дешевые – аренда ласкового бычка обойдется в пять тысяч рублей, плюс еще услуги фотографа. При желании животного могут привести и к вам во Владимир, правда, придется оплатить доставку.Впрочем, для владимирцев много других интересных предложений. Из банального – можно выбрать фотосессию с лошадьми и собаками. Предложений много, можно выбрать понравившийся район – Петушинский, Киржачский, Гусь-Хрустальный, Ковров и даже Владимир. Выбрать можно на свой вкус и кошелек – цены разнятся от тысячи до трех тысяч рублей.Не обязательно заказывать фотосессию с профессиональным фотографом. Если хочется съемок с животными можно арендовать их. Лошадь, взятая на время съемок, стоит от семисот рублей в час, малышам предлагают арендовать пони для фотосессии. Можно арендовать хаски или самоеда –но уже дороже, за тысячу в час. Мечтаете почувствовать себя укротительницей змей? Можно взять пресмыкающееся в аренду для памятных снимков. Во Владимире маисового и амурского полоза вам отдадут для съемок за тысячу рублей. Как уверяет хозяйка, проблем с ними не будет – они спокойные.А если вы мечтает о волшебстве, то во Владимирской области можно сфотографироваться с единорогом! Все признаки сказочного зверя, в том числе один разноцветный рог, будут налицо. И никто не догадается, что под зверюшку из легенд и мифов загримировали шотландского пони. Цена договорная.