Последние три дня число заболевших коронавирусом во Владимирской области снижается. Впрочем падение практически незаметное. 25 декабря, например, лабораторно подтверждено было 180 новых случаев. А три дня назад заболевших за сутки было 186. Выздоровели при этом 176 человек, умерли восемь.А вот как распределились случаи по районам:- 50 сл. в г. Владимире,- 19 сл. в Гусь-Хрустальном,- 17 сл. в Муромском,- 10 сл. в Ковровском,- по 9 сл. в Александровском, Вязниковском и Петушинском районах,- по 8 сл. в Юрьев-Польском и Суздальском районах,- по 7 сл. в Кольчугинском, Собинском и Камешковском районах,- по 5 сл. в Киржачском и Гороховецком районах,- 4 сл. в Селивановском,- 3 сл. в Меленковском,- 2 сл. в г. Радужный,- 1 сл. в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 497 случаев заболевания (3460 сл. в г. Владимире, 2301 сл. в Гусь-Хрустальном, 1968 сл. о. Муром, 1337 сл. в Ковровском, 1153 сл. в Александровском, 1101 сл. в Петушинском, 880 сл. в Вязниковском, 813 сл. в Юрьев-Польском, 648 сл. в Кольчугинском, 626 сл. в Собинском, 571 сл. в Суздальском, 499 сл. в Гороховецком, 480 сл. в Меленковском, 411 сл. в Селивановском, 406 сл. в Камешковском, 357 сл. в Киржачском, 246 сл. в Судогодском, 240 сл. в г. Радужном).Тем временем, из-за серьезного положения в связи с пандемией областные власти приняли решение, что в этом году в новогодние каникулы поликлиники будут работать в обычном режиме. Поэтому если у вас поднялась высокая температура, появились другие признаки простуды или коронавируса, нужно звонить не в скорую помощь, а в свою поликлинику.- Неотложная бригада, сформированная на базе наших медицинских организаций, будет выезжать на дом во все дни новогодних праздников. А 3, 6, 8 и 9 января в больницы можно будет прийти по записи, чтобы, например, закрыть больничный лист или получить рецепт на льготные лекарства, - отметила Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.В качестве компенсации медики, работающие в новогодние праздники, должны получить удвоенные социальные выплаты.Что касается тестирования, то его показатель составляет 270-290 тестов на 100 тысяч населения. Однако из строя выбыла одна лаборатория в кожно-венерологическом диспансере. Там на больничный ушли сразу четыре человека из пяти.- Ее функции будут выполнять в Центре специализированной фтизиопульмонологической помощи и на базе Центральной городской больницы города Коврова. Там уже закуплены необходимые реактивы и коллеги включаются в общую работу, - рассказала Елена Утемова.