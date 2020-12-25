- В январе мы ожидаем поступление 50 тысяч доз вакцины. И нам стало понятно, что семи вакцинальных пунктов будет недостаточно. Поэтому было принято решение о дополнительной закупке 21 медицинского морозильника. Таким образом, сделать прививку можно будет в каждом районе и во всех поликлиниках Владимира, - рассказала Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 690 человек. Это медики, педагоги и социальные работники. Вакцинация, по словам руководства департамента здравоохранения, прошла хорошо, без побочных эффектов. До субботы все 1300 доз вакцины будут израсходованы.Единственная и пока неразрешимая проблема, с которой столкнулся департамент здравоохранения, невозможность сделать прививку от коронавируса людям в возрасте от 60 лет. Остается ждать, пока в инструкцию к вакцине внесут изменения.А недавно появились слухи о том, что в Вязниковском районе медики отказываются делать прививку от коронавируса. Однако в облздраве об этом либо не знают, либо не признают.- В Вязниковской больнице работают 511 человек. 111 из них уже переболели коронавирусом, 30 — активно болеют сейчас, 159 человек в возрасте 60+, они не подлежат вакцинации, - пояснила Елена Утемова. - Не стоит забывать и о противопоказаниях по соматическим заболеваниям, которые не позволяют сделать прививку.Сама директор департамента здравоохранения прививку от коронавируса еще не сделала. Говорит, что вакцины мало, а в категорию нуждающихся в ней в первую очередь она не входит.- Жду начала массовой вакцинации. И тогда обязательно сделаю прививку. Не волнуйтесь, вы об этом точно узнаете, - заверила Елена Утемова.Обычные жители тоже смогут сделать прививку от коронавируса. В департаменте здравоохранения говорят, что вакцинация будет проходить по предварительной записи, однако порядок записи пока не определен.КСТАТИВо Владимирской области уже есть случаи повторного заражения ковидом, сказала во время брифинга Елена Утемова. Речь идет о тех, кто болел им в первую волну. Сейчас они вновь им заразились. Однако точное число таких случаев глава облздрава не назвала.