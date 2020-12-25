Декабрьское заседание владимирского горсовета прошло 24 декабря и почти полностью было посвящено финансовым вопросам. Впрочем, это и не удивительно: конец года – время, когда в мэрии строят планы на следующий год и согласовывают бюджет на следующие три года. В следующем году размер городской казны составит 9 миллиардов 547 миллионов рублей – это больше, чем в 2020 году на 1 миллиард 299 миллионов. В 2022 году и 2023 году размеры городской казны будут скромнее - 8 миллиардов 628 миллионов и 8 миллиардов 679 миллионов рублей соответственно. Уже привычно бюджет будет дефицитным – каждый год по планам не хватает 200 миллионов. Расходы тоже подсчитали: в 2021 году планируется потратить 9 миллиардов 748 миллионов, в 2022 – 8 миллиардов 830 миллионов, в 2023 – 8 миллиардов 889 миллионов рублей.В следующем году основная часть бюджета (58%) – это поступления из областной казны. Еще 36 % - более трех миллиардов – принесут налоги. Из них, как обычно, основную часть дадут налоги на доходы физических лиц – 46%. Еще 675 миллионов поступят от земельного налога, 198 миллионов - от транспортного.Что касается расходов, то бюджет по-прежнему сохранит социальную направленность – на это выделено 67% от общей суммы. Причем основная часть пойдет на образование. Более полутора миллиардов рублей выделят на транспорт и дорожное хозяйство, 642 миллиона – на ЖКХ, 310 миллионов – на культуру, 249 миллионов – на физкультуру и спорт, 100 миллионов – на обслуживание муниципального долга. В мэрии подчеркнули, что бюджет готовили в принципиально новых экономических условиях.Тем временем, из-за пандемии и больничных для сотрудников старше 65 лет, оплаченных соцстрахованием, управление физкультуры сэкономило почти два миллиона рублей на зарплатах. Эти средства решили передать в управление культуры, где не хватало денег на выплаты педагогам дополнительного образования из-за того, что доходы за платные услуги «выпали» за период самоизоляции.Также депутаты на 4% увеличили базовую ставку на размещение рекламы на муниципальном транспорте и билбордах. Ее поднимают каждый год на уровень инфляции, но в этом году решили внести изменения не с 1 января, как обычно, а с 1 июля следующего года. Городской бюджет недополучит из-за этого 400 тысяч рублей, зато, как подчеркнули в мэрии, это поддержит предпринимателей в период пандемии. Народные избранники одобрили такую поддержку бизнесу. Также депутаты одобрили положения о двух новых управлениях, которые появятся в структуре администрации – управление транспорта и связи и управление по охране окружающей среды, в которые реорганизовали два отдела. Как уже отмечали чиновники, эти изменения лишних расходов не потребуют и не потребуют набирать новых сотрудников.