Несмотря на то, что в последнюю неделю нет резкого скачка заболевших, говорить о том, что Владимирская область вышла на плато, пока преждевременно. Тем более, среди заразившихся коронавирусом на этот раз много пенсионеров.- Ситуация очень хрупкая, поэтому все ограничения, введенные ранее, остаются. И от того, как мы проведем новогодние праздники, напрямую будет зависеть число заболевших, которое мы получим в начале года, - отметила Марина Колтунова, пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора.Минус одна лабораторияНа сегодняшний день в регионе развернуто 1875 коек (в конце сентября их было меньше 700), причем 91 процент из них занят. До нового года планируют открыть еще 170 коек: 70 – в Радужном и 100 — в Суздальской центральной районной больнице. Если бы не проблемы с финансированием, их могло бы открыться больше.- Выполнены работы по подведению и подключению кислорода в Суздальской ЦРБ на100 коек, Камешковской больнице на 100 коек, Муромской городской больнице на 33 койки, и в пятой городской больнице Владимира на 85 коек. Однако требуются газификаторы, - рассказал вице-губернатор Сергей Шевченко. - До 25 декабря их поставят в Камешковскую и Муромскую больницы. В связи с задержкой финансирования поставка газификаторов в другие больницы планируется 10 января.При этом в «белом доме» говорят, что дальнейшее развертывание коек может привести к тому, что пациенты, страдающими другими болезнями, просто не получат своевременной помощи.Что касается тестирования, то его показатель составляет 270-290 тестов на 100 тысяч населения. Сейчас из строя выбыла одна лаборатория в кожно-венерологическом диспансере. Там на больничный ушли сразу четыре человека из пяти.- Ее функции будут выполнять в Центре специализированной фтизиопульмонологической помощи и на базе Центральной городской больницы города Коврова. Там уже закуплены необходимые реактивы и коллеги включаются в общую работу, - рассказала Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.Из Башкирии спешат на помощьВечером 23 декабря в областной центр приехали 25 медиков из Башкирии. В составе бригады – 14 врачей и 11 медицинских работников среднего звена. Это врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сестры-анестезисты. Руководитель медицинской бригады – врач-терапевт Руслан Гумеров, возглавлявший ковидный госпиталь Клиники БГМУ. Это уже не первая его командировка в российские регионы. Врач помогал бороться с пандемией коллегам в Карачаево-Черкесии. Бригады башкирских медиков также помогали врачам в Амурской области, на Камчатке и даже трудились в инфекционных госпиталях ближнего зарубежья – в Абхазии и Киргизии.Сегодня они приступили к работе в Областной клинической больнице и больницах №5 и №6 города Владимира. Бригада медиков будет работать в ковидных госпиталях областного центра до 11 января.Врачи останутся без праздниковВ этом году в новогодние каникулы поликлиники будут работать в обычном режиме. Поэтому если у вас поднялась высокая температура, появились другие признаки простуды или коронавируса, нужно звонить не в скорую помощь, а в свою поликлинику.- Неотложная бригада, сформированная на базе наших медицинских организаций, будет выезжать на дом во все дни новогодних праздников. А 3, 6, 8 и 9 января в больницы можно будет прийти по записи, чтобы, например, закрыть больничный лист или получить рецепт на льготные лекарства, - отметила Елена Утемова.В качестве компенсации медики, работающие в новогодние праздники, должны получить удвоенные социальные выплаты.ТОЛЬКО ЦИФРЫ28 миллионов выделено из федерального бюджета на закупку бесплатных лекарств3600 человек получат бесплатные лекарства2 миллиона 270 тысяч рублей составили штрафы, наложенные на владимирцев и организации, нарушающие правила в пандемию