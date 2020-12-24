Неоднозначные данные опубликовал Роспотребнадзор 24 декабря по коронавирусу. С одной стороны, заболевших больше за сутки не стало – 183 человека официально подтвердили диагноз Covid-19. С другой стороны, за последние сутки сразу 10 человек умерли от новой коронавирусной инфекции. Больше было только 26 ноября, когда от ковида скончались сразу 15 человек. Ну, и выздоровели 174 человека.А вот как распределились случаи по районам области:- 49 сл. в г. Владимире,- 23 сл. в Гусь-Хрустальном,- 16 сл. в Муромском,- 12 сл. в Ковровском,- по 10 сл. в Юрьев-Польском и Александровском районах,- 9 сл. в Суздальском,- по 8 сл. в Кольчугинском и Вязниковском районах,- 7 сл. в Петушинском,- 6 сл. в Собинском,- по 5 сл. в Камешковском и Меленковском районах,- по 4 сл. в Киржачском, Гороховецком и Селивановском районах,- 2 сл. в г. Радужный,- 1 сл. в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 317 случаев заболевания (3410 сл. в г. Владимире, 2282 сл. в Гусь-Хрустальном, 1951 сл. о. Муром, 1327 сл. в Ковровском, 1144 сл. в Александровском, 1092 сл. в Петушинском, 871 сл. в Вязниковском, 805 сл. в Юрьев-Польском, 641 сл. в Кольчугинском, 619 сл. в Собинском, 563 сл. в Суздальском, 494 сл. в Гороховецком, 477 сл. в Меленковском, 407 сл. в Селивановском, 399 сл. в Камешковском, 352 сл. в Киржачском, 245 сл. в Судогодском, 238 сл. в г. Радужном).Тем временем еще один не самый приятный момент за последние сутки, связан с новыми койками. Дело в том, что 23 декабря на базе Областной детской клинической больницы было развёрнуто 6 специализированных мест для детей с диагнозом Covid-19. Вряд ли это койки для тех, кто болеет легко.Ну, и продолжаются ежедневные проверки соблюдения «масочного» режима в городском общественном транспорте, которые мэрия проводит совместно с полицейскими. За последние сутки было проверено больше 40 автобусов и троллейбусов. Все водители и кондукторы работали в масках. А вот пассажиры попадались без средств индивидуальной защиты. Из них лишь лишь один человек в итоге отказался надевать маску даже после просьб. На него полицейские составили протокол об административном правонарушении.Наконец, комитет по социальной политике и здравоохранению областного Заксобрания одобрил учреждение специальной областной награды для медиков - медали \\"За медицинскую доблесть\\".Награде решено дать имя известного владимирского хирурга, стоявшего у истоков становления советского здравоохранения, Николая Алексеевича Орлова. Учреждение медали \\"За медицинскую доблесть\\" должно стать средством поощрения медицинских работников в условиях пандемии и не только, а также позволит увековечить память нашего выдающегося доктора, сообщили в пресс-службе Заксобрания.Решение было принято по итогам консультаций с Общественной палатой Владимирской области, краеведческим сообществом, общественными организациями. Предполагается, что вместе с медалью будет вручаться и денежная премия, размер которой определит губернатор.