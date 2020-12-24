Во Владимире есть традиция - каждый год в последние недели декабря многие коллективы идут на корпоративы. Чаще всего бронируют кафе и рестораны, либо выбирают базы отдыха.Однако в этом году коррективы в планы владимирцев внес коронавирус. Областное управление Роспотребнадзора запретило ресторанам, кафе и клубам проводить вечеринки с танцами и конкурсами. А без них, понятное дело, не обходится ни один праздник.Но многие предприятия все равно хотят провести корпоратив в ресторане, и руководство гонит работников на корпоратив насильно.- К нам на горячую линию обратилось сразу несколько человек. Они говорят, что начальство обязывает их посетить праздник, хотя они слышали о запрете и теперь не знают, как им быть, - рассказала Марина Колтунова, пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора. - Причем люди, которые к нам обратились, работают как в крупных, так и в небольших предприятиях.В ведомстве говорят, что такое халатное отношение руководителей в ближайшем будущем может привести к всплеску заболеваемости и даже карантину.Кстати, некоторые предприятия решили пойти по обходному пути и просто снимать дома и бани для поведения застолья.- У меня был большой заказ на макияж и прически для сотрудниц одной из компаний. Но из-за отмены корпоратива мне пришлось вернуть предоплату. В качестве компенсации пригласили присоединиться к ним и попариться в бане, - рассказала владимирский визажист Светлана Львова.А есть еще и те, кто корпоратив отметил только своим отделом, без плясок и конкурсов.- Вообще наша организация каждый год устраивает корпоратив для сотрудников. Но в этом году из-за сложившейся ситуации решили, что каждый отдел соберется отдельно и просто сходит в кафе. Нас было восемь человек, мы посидели, поели. Лучше, чем ничего, - рассказал житель областного центра Александр.Из-за поступивших жалоб владимирцев Роспотребнадзор выступил с инициативой привлекать к ответственности не только кафе и рестораны, где будет проходить праздник, но и самих руководителей предприятий. Однако точку в этом вопросе должен поставить глава региона.Напомним, что сейчас заведения общепита работают до часа ночи, а посетители должны вводить специальный QR-код. Однако Роспотребнадзор на последнем брифинге предложил ужесточить правила — запретить работу кафе и ресторанов с 25 декабря по 2 января и с 6 по 7 января с 20 часов вечера до 6 часов утра. Уже сегодня станет известно, поддержит ли это предложение областная администрация.